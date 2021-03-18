18 березня - 77-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 288 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 5 березня Юліанського календаря.

Яке свято 18 березня 2021

Цього дня у світі відзначаються День ящиків, шухлядок і коробочок, День абсолютно неймовірних дітей, День народження електричної бритви, День богині родючості, Глобальний день переробки відходів.

Читайте такожВихідні у квітні: коли та скільки будемо відпочивати цього місяцяУ Британії - День апельсинів і лимонів, у США - День штату Південна Кароліна, День бургера «Слоппі Джо», День порятунку фермерських господарств, День дбайливих компаній, День біодизеля, День мереживного вівсяного печива, День незграбних моментів, День прощення мами і тата, у Франції - День Паризької Комуни, у Монголії - Чоловіче свято, у Білорусі - День внутрішніх військ, у Конго - День Маріана Нгуабі, у Туреччині - День перемоги при Чанаккале, у Мексиці - День експропріації нафтової промисловості, в Індії - День збройових заводів, в Ірландії, Канаді, Австралії - День Шили.

Пам'ятні дати 18 березня, річниці та події

У 37 році почалося правління римського імператора Калігули.

У 1314 році відбувся папський суд над великим магістром Жаком Моле та іншими тамплієрами, які чекали цього суду 7 років. Їх засудили на довічне ув'язнення. А великого магістра де Моле і пріора Нормандії спалили на багатті.

У 1662 році в Парижі з'явився перший громадський транспорт - восьмимісна карета, названа «омнібус», що означало - «для всіх». Омнібус комбінував функції візника і диліжансу: як візник, омнібус перевозив пасажирів у місті; як диліжанс, - був маршрутним транспортним засобом, що перевозив велику кількість пасажирів на далекі відстані. Але монополізм омнібуса тривав недовго: вже у тридцятих роках 19 століття в містах з'явилися перші конки. Нині в низці європейських міст омнібуси виконують функцію транспорту для туристів. А в місті Санта-Клара на Кубі омнібуси досі використовуються як міський транспорт.

У 1813 році в США був запатентований апарат для виробництва вугільного газу.

У 1839 році китайський імператор заборонив іноземним торговим компаніям ввозити в Китай опіум, що стало причиною першої опіумної війни.

У 1850 році американські бізнесмени Хенрі Веллс і Вільям Фарго заснували фінансову компанію «American Express».

У 1871 році у Франції центральний комітет Національної гвардії опублікував прокламацію про створення Паризької комуни.

У 1891 році запрацював телефонний зв'язок Лондон - Париж.

У 1892 році був заснований приз для кращої хокейної команди - Кубок Стенлі. Він щорічно вручається переможцю серії плей-оф Національної хокейної ліги. Являє собою срібну вазу висотою майже 90 см із масивною циліндричною основою. Свою назву він отримав завдяки лорду Стенлі Престону - генералу-губернатору Канади, представнику королеви Великобританії в її колишньому володінні у період з 1888 по 1893 рік.

У 1898 році німецький інженер Рудольф Дизель створив двигун внутрішнього згоряння.

У 1900 році був заснований голландський футбольний клуб «Аякс».

У 1902 році в Мілані вперше записався на фонограф італійський тенор Енріко Карузо.

У 1917 році в Києві відкрилася перша українська гімназія.

У 1921 році через бійку пасажирів на борту китайського пароплава «Хон Кох» він втратив управління й затонув, загинуло більш ніж тисяча людей.

У 1924 році в США пройшла прем'єра німого фільму «Багдадський злодій» вартістю 2 млн доларів.

У 1925 році величезний смерч пронісся трьома штатами США. Загинуло 695, постраждали 2027 осіб.

У 1931 році в США компанія Schick почала виробництво перших електричних бритв. Історія бритвених засобів досить цікава. Приблизно в 330 році до Різдва Христового греки і римляни перейняли єгипетський метод гоління за допомогою бронзових скребків. Воїни голили не тільки бороди, але й волосся на голові, щоб вороги не могли за нього схопити. В цілому, вважається, що новаторами в сфері винаходу бритвених пристосувань є військові. Саме вони в різний час творчо підходили до гоління: у перервах між битвами воїни розважалися, наводячи глянець на щоках і підборідді, використовуючи для цього все, що було під рукою, – шаблю, сокиру або ніж. Тим не менш, кількість поранених бійців через необережне гоління постійно зростала. Вирішив цю проблему на початку 19 століття відставний полковник Шик. Він винайшов бритвений верстат. Завдяки йому процес гоління перетворився на цілком безпечне заняття. А 18 березня 1931 року в США почалося виробництво перших електричних бритв. У 1975 році Марсель Бик винайшов першу одноразову бритву. Так процедура гоління стала швидкою, комфортною та безболісною.

У 1965 році радянський космонавт Олексій Леонов здійснив перший в історії людства вихід у відкритий космос.

У 1965 році кожен із музикантів «Роллінг Стоунз» був оштрафований на 5 фунтів «за публічне справляння малої потреби».

У 1988 році в ПАР був виготовлений найбільший буханець хліба в світі - його вага склала 1,43 тонни.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 18 березня вшановує пам'ять святого Конона Мандонського. У народі його вважали покровителем і захисником врожаю, городників і посівів. Тому день назвали «Конон Городник».

Що сьогодні не можна робити

Не можна пліткувати та базікати зайве. Не байдикуйте.

Прикмети на 18 березня

Читайте такожЦерковні свята у березні: православний календар на місяцьЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- день теплий - таким буде і літо;

- ясна погода - граду влітку не буде.

18 березня іменини

Іменини у Феодора, Адріана, Давида, Костянтина, Івана, Марка, Іраїди, Кирила і Миколи.

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Автор: Нана Чорна