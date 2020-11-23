23 листопада - 327-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 38 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 10 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 23 листопада 2020

Цього дня світ відзначає Міжнародний день акварелі, День Фібоначчі, Міжнародний день боротьби з безкарністю.

У США - День "З'їж журавлину", День еспресо, День горіхів кеш’ю, День кукурудзи, в Казахстані - День дорожньої поліції, у Грузії - День святого Георгія, в Японії - День подяки праці, у Литві - День воїнів.

Пам'ятні дати 23 листопада, річниці та події

У 1852 році в Англії були введені перші поштові скриньки.

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рік23 листопада 1869 року був спущений на воду один із найкрасивіших вітрильних кораблів, легендарний кліпер "Катті Саркм - єдиний класичний чайний кліпер, що зберігся до наших днів. Названий на честь короткої сорочки відьми Ненні з віршованої повісті Роберта Бернса "Тем о'Шентер", корабель був спроектований Геркулесом Лінтоном. Передбачалося, що "Катті Сарк" буде возити чай із Китаю, але кліпер програв гонку 1872 року швидкохідним "Фермопілам". Обидва кораблі вийшли з Шанхаю 18 червня, проте "Катті" прибула до Лондона лише 18 жовтня, тижнем пізніше за "Фермопіла", і через деякий час кліпер "кинули" на доставку вовни з Австралії. А під час Першої світової війни на кораблі перевозили вугілля. Кліпер змінив багато імен та занять, встановив безліч рекордів швидкості, за що його стали називати "королевою океанів", поки у 1922 році його не викупив капітан Вілфред Доумен, який відновив "Катті" у всій її колишній красі. З 1938 року кліпер став навчальним судном. А у 1954 році "Коротка сорочка" оселилася в сухому доці в Грінвічі під Лондоном і стала музеєм. Але в травні 2007 року "Катті Сарк" серйозно постраждав від пожежі. На щастя, більш ніж половина всіх елементів корабля на той момент часу були зняті з судна для реконструкції. Реставрація "Катті Сарк" зайняла майже п'ять років кропіткої роботи кращих майстрів королівства і потребувала 50 млн фунтів витрат. Свою підтримку у відновленні національного символу Великобританії надав й уряд країни. У 2012 році королева Єлизавета знову відкрила для відвідування відновлений легендарний кліпер. Сьогодні "Катті Сарк" є популярною туристичною визначною пам'яткою. Поруч із нею розташовані Грінвіч парк, Національний морський музей, колишній Грінвіцький госпіталь. На честь кліпера названо сорт віскі із зображенням судна на етикетці.

У 1921 році президент США Уоррен Хардінг заборонив лікарям прописувати хворим пиво як ліки й обходити тим самим "сухий закон".

У 1923 американський винахідник і підприємець, підполковник армії США, засновник компанії з виробництва бритв "Schick Dry Shaver" Якоб Шик запатентував першу електробритву.

У 1934 році на центральних дорогах Америки і Європи стали встановлювати недавно винайдені світловідбивачі для розділових смуг.

У 1935 році американський дослідник Лінкольн Еллсворт вперше пролетів на літаку через всю Антарктиду, від моря Уедделла до моря Росса.

У 1954 році в США "Дженерал Моторс "випустив свій 50-мільйонний автомобіль - позолочений спортивний двомісний закритий"Шевроле".

У 1980 році 4800 людей загинули в серії землетрусів, що зруйнували південь Італії.

У 1981 році в Китаї був дозволений приватний бізнес.

23 листопада 2004 року компанія "Blizzard Entertainment" випустила у світ нову "іграшку", яка спричинила фурор на ринку комп'ютерних ігор, ставши вже дев'ятим для компанії рекордом у розряді "найбільш продавана гра".

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 23 листопада вшановує пам'ять шести апостолів: Ераста, Олімпа, Родіона, Сосіпатра, Куарта і Тертія. Інші назви свята: "Родіон", "Родіон Криголом", "День Єраста", "Міцний наст". У народі говорили - "зі святого Єраста чекай крижаного насту".

Що сьогодні не можна робити

Не вирушайте цього дня в далеку дорогу, краще присвятіть вільний час саморозвитку. Не давайте нічого в борг сусідам - можна віддати щастя. Не починайте ніяких нових справ.

Прикмети на 23 листопада

Читайте такожВихідні у грудні: як відпочивати українці в завершальний місяць рокуЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- іній покрив усе навколо - до морозу;

- туман стелиться по землі - до потепління;

- сильний вітер - до хуртовин;

- розвезло дороги - зима буде лютою;

- розцвірінчалися горобці – до відлиги.

23 листопада іменини

Іменини у Родіона, Івана, Костянтина, Дениса, Бориса, Петра, Георгія, Клементія, Олексія, Анни, Ольги, Олександра та Михайла.

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Автор: Нана Чорна