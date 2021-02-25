25 лютого - 56-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 309 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 12 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 25 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються День народження револьвера, День складання географічних карт неіснуючих земель, День цифрового навчання.

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Пам'ятні дати 25 лютого, річниці та події

У 1570 році папа Пій V видав буллу «Regnans in Excelsis», за якою підлягала анафемі англійська королева Єлизавета I.

У 1836 році Семюел Кольт отримав у США патент на шестизарядний револьвер 45 калібру – «Кольт». Семюел Кольт - американський зброяр, винахідник і промисловець, засновник компанії Colt's Patent Fire-Arms Manufacturing Company. Походив з аристократичної і досить багатої сім'ї, але незалежно від цього заснував компанію самостійно. Причому через 10 днів, після отримання патенту. До речі, модель спочатку називалася «Патерсон» за назвою міста, де була розгорнута мануфактура Кольта, але незабаром отримала назву «Техас» за свою популярність серед жителів цього штату. У 1842 році підприємство Кольта збанкрутувало, і він зайнявся розробкою підводних мін, на що навіть отримав від Конгресу 20 тисяч доларів. На початку 1847 року Кольт отримує велике замовлення від капітана рейнджерів Семюеля Вокера, який високо оцінив якості його револьвера, і відновлює виробництво на фабриці Елі Вітнея в Уїтней-Уїлі (штат Коннектикут). Війна Техасу з Мексикою у 1845-1846 роках забезпечила стійкий збут скорострільних револьверів серед рейнджерів. Нова модель отримала назву «Армійська модель 1847 року» або «Уокер пістол». Про те, хто ж насправді розробив револьвер Кольта, досі ходять різні версії. За однією з них, сам Семюел Кольт, будучи юнгою по молодості років, вгледів у роботі механізму для вибирання якірного каната кабестану принцип дії майбутньої легенди Дикого Заходу. За іншою, банально скористався працями свого підручного Джона Пірсона. І, нарешті, існують відомості, що схему револьвера запропонував у 1830-х роках англієць Чарльз Ширк, взявши за основу барабанну рушницю Коллера та ідеї француза Марієтта. Втім, усі три версії сходяться в одному: Кольт не був талановитим конструктором, він був, скоріше, щасливим комерсантом.

У 1956 році в ході XX з'їзду КПРС у ніч з 24 на 25 лютого перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов виступив із «секретною» доповіддю про культ Сталіна.

У 1956 році в США курка знесла найбільше в світі яйце - 454 грами.

У 1999 році в Аргентині Віргінія Ріверо народила дівчинку в момент ДТП. Її дочка стала наймолодшою з людей, які потрапили в аварію.

У 2007 році був введений в експлуатацію Київський хмарочос «Парус», висота якого становить 136 метрів, загальна кількість поверхів - 33. Він був найвищим хмарочосом України офісного призначення до 2010 року. На сьогодні є третьою за висотою будівлею України.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 25 лютого вшановує пам'ять преподобного Алексія. Оскільки в цей день, у відлигу, люди традиційно ходили не риболовлю, а значить і готували рибні страви, день назвали «Олексієм Рибним».

Що сьогодні не можна робити

Не варто починати нову справу, не плануйте поїздку. Не можна вдягати старі речі. Сни сьогодні віщі, якщо хочете, щоб вони здійснилися, не розповідайте їх нікому.

Прикмети на 25 лютого

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- почав танути сніг - до хорошого кльову на рибалці;

- на небі багато зірок - урожай буде хорошим.

25 лютого іменини

Іменини у Алексія, Антонія, Євгенія, Марії і Мелетія.

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Автор: Нана Чорна