26 січня - 26-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 339 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 13 січня Юліанського календаря.

Яке свято 26 січня 2021

Цього дня у світі відзначаються День випадкових напрямків, Міжнародний день митника, Всесвітній день екологічної освіти.

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Пам'ятні дати 26 січня, річниці та події

У 1531 році руйнівний землетрус і цунамі призвели до загибелі близько 30 тисяч людей в Лісабоні.

У 1788 було засновано місто Сідней — перше поселення європейців в Австралії. Ім'я англійського міністра внутрішніх справ лорда Сіднея навіки відображено в назві столиці найбільш густонаселеного штату Австралії. Саме йому належала ідея відправлення засуджених до Австралії. Перший конвой із ув'язненими завантажили на борт у Плімуті в березні 1787 року. Їм довелося чекати ще два місяці, перш ніж вони вирушили в дорогу. Що чекало попереду, не знав ніхто. Майже ні в кого з них не було професії, яка могла б їм допомогти влаштуватися у пустельній необжитій землі. Навряд чи хтось із них зміг би заробити достатньо грошей, щоб після закінчення строку повернутися назад. Статті, за які належало переселення, були різноманітні, проте серед в'язнів не було запеклих лиходіїв. Лиходії відправлялися на шибеницю. На переселення відправляли за дрібні крадіжки, браконьєрство та інші дрібниці. Перший конвой складався з одинадцяти кораблів. Капітан Артур Філіп був командувачем і перебував на кораблі «Sirius». Ув'язнені пливли на шести кораблях, а інші кораблі везли провіант і різні потрібні на новому місці речі та худобу. Умови перевезення були жахливі. На кожного ув'язненого було відведено 6 футів у довжину, 18 дюймів у ширину і 4 фути у висоту. Більшу частину часу вони лежали. У трюмі було темно, свічки були заборонені, оскільки боялися пожежі. У гарну погоду їх випускали на прогулянки на палубу. Всього в дорогу вирушили 1350 осіб, з них більш як половина - ув'язнені: 564 чоловіки, 192 жінки і навіть діти. Наймолодшому було 9 років, і він був засуджений за крадіжку одягу. Всім їм належало подолати понад 22 тисячі кілометрів. До Австралії флот приплив через 9 місяців після відплиття з Англії. Експедиція завершилася 26 січня 1788 року. Тепер ця дата об'єднує два свята: День заснування Сіднея і День Австралії. Ще близько півстоліття до Австралії продовжували засилати кримінальників і політичних злочинців. Вільних людей для поселення вона не приваблювала. Лише з відкриттям золотих родовищ у «країну кенгуру» почали прибувати ірландські та англійські емігранти. Сприятливо також позначилася можливість успішного скотарства. Так були утворені шість колоній, що стали згодом штатами: Західна Австралія, Південна Австралія, Новий Південний Уельс, Тасманія, Квіжленд і Вікторія. Сідней же сьогодні - найбільше місто австралійського континенту, він знаменитий своїм оперним театром, мостом Харбор-Бридж, пляжами і національними парками. А ще Сідней вважається одним із найбільш багатокультурних і багатонаціональних міст світу.

26 січня 1905 року на руднику «Прем'єр» у Південній Африці був знайдений найбільший в історії людства алмаз вагою 3 106 каратів (621,2 г). Історія його знахідки незвичайна. Керуючий рудником Фредерік Велс здійснював вечірній обхід і помітив яскравий блиск і миготіння, що виходили з точки на стінці кар'єра. Велс із робочим не без перешкод дісталися до місця - точка розташовувалася за 9 метрів під верхньою кромкою кар'єра. Але їхні зусилля були щедро винагороджені. Алмаз мав розміри 10x6, 5x5 см і, як згодом з'ясувалося, був уламком більшого кристала. Свою назву «Куллінан» він отримав на честь першовідкривача і власника рудника «Прем'єр» сера Томаса Куллінана. Вартість алмазу була така висока, що впродовж багатьох років на нього не знаходилося покупців. Зате його змогли побачити тисячі людей: «Куллінан» був виставлений на загальний огляд у банку в Йоганнесбурзі. Були навіть пропозиції зібрати гроші на купівлю каменю всенародно - по шилінгу з кожного жителя. Законодавча асамблея постановила викупити камінь і принести його в дар королю Англії Едуарду VII на знак примирення після Англо-бурської війни. Угода відбулася в 1907 році. Камінь був куплений за 150 тисяч фунтів стерлінгів і подарований англійському королю до дня його народження 9 листопада 1907 року. Сучасні експерти-гемологи вважають, що покупцям унікальний камінь дістався практично задарма: за цінами того часу його вартість становила не менш як 8 млн фунтів, а зараз вартість «Куллінана» прирівнюється до вартості 94 тонн золота! У 1908 році «Куллінан» вирішено було розбити на частини й огранити. Для цього його відправили в Амстердам до знаменитих ювелірів братів Асскор. Майже 4 роки тривало огранювання каменів, яке було завершено у 1912 році. В результаті з вихідного каменю вийшло 105 діамантів загальною вагою 1 063,65 карата, тобто 34,25% від маси вихідного каменю. 9 найбільших і знаменитих діамантів становлять гордість англійської корони. Маса інших 96 діамантів становить 7,55 карата. Всі вони продані у приватні руки.

У 1911 році був здійснений політ першого гідроплана, пілотованого Гленом Кертісом.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 26 січня відзначає день Єрміла і Стратоніка. Інші назви свята: «Єрміл - всім і вся милий», «Єрема», «Єрьомін день», «Єрема на печі», «Єлізар».

Що сьогодні не можна робити

Цього дня потрібно пробачити своїх кривдників, і не вплутуватися в нові сварки. Не пліткуйте, не розносьте неправдиві чутки, намагайтеся говорити у справі.

Прикмети на 26 січня

Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- вдень поривчастий вітер, а ввечері затишшя - до потепління;

- дерева вкрилися інеєм - до хорошого врожаю;

- шумить ліс - до тепла;

- дощ - до багатого врожаю.

26 січня іменини

Іменини у Єлеазара, Петра, Якова і Максима.

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Автор: Нана Чорна