28 січня - 28-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 337 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 15 січня Юліанського календаря.

Яке свято 28 січня 2021

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день безробітних, День чаклунів, День народження дизельного двигуна, Міжнародний день конструктора «Лего», День непоєднуваних кольорів в одязі, Міжнародний день захисту персональних даних, День подяки розробникам плагінів, День поп-арту.

У США - День ромашки, День казу, День чорничних оладок, в Ізраїлі - Новий рік дерев «Ту бі-Шват», у Вірменії - День Армії, в Руанді - День демократії, в Індії, Малайзії, на Маврикії - Свято болю «Тайпусам».

Пам'ятні дати 28 січня, річниці та події

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікУ 1596 році на борту свого корабля від дизентерії помер англійський мореплавець Френсіс Дрейк.

У 1855 році панамською залізницею від Атлантичного до Тихого океану пройшов перший локомотив.

28 січня вважається Днем народження дизеля. Слава належить німецькому вченому і винахіднику Рудольфу Дизелю. Він намагався практично реалізувати теоретичну схему теплового двигуна, описану французьким офіцером Нікола Леонаром Саді Карно (1796-1832) ще у 1824 році. Сімнадцять років наполегливої праці знадобилося винахіднику для досягнення успіху. Одним із перших підприємств, що випускають дизелі, був аугсбурзький завод, прабатько фірми MAN. 28 лютого 1892 року Рудольф Дизель отримав патент під назвою «робочий процес і спосіб виконання одноциліндрового та багатоциліндрового двигунів». А 28 січня 1897 року Рудольф Дизель успішно випробував двигун внутрішнього згоряння нового типу з самозайманням палива від стиснення й отримав перший зразок, придатний для серійного виробництва. Саме цю дату вважають днем народження дизельних двигунів, які ми всі сьогодні називаємо для стислості просто Дизелем.

У 1935 році Ісландія стала першою західною державою, яка легалізувала медичні аборти.

У 1986 році сталася катастрофа американського космічного корабля «Челленджер». Напередодні старту космічного човника температура у Флориді опустилася до незвично низької позначки - мінус 27 градусів. Інженери компанії «Мортон Тайокол», постачальника ракет-носіїв на твердому паливі, просили відкласти запуск «Челленджера», побоюючись, що кільця від холоду втратять еластичність, і щільність у пазах навколо ракет буде порушена. Але НАСА наполягло на своєму, й старт відбувся. Екіпаж мав запустити в космос супутник зв'язку, що коштував 100 мільйонів доларів, провести кілька експериментів на борту корабля, заміряти спектр комети Галлея, взяти проби на радіацію у внутрішніх відсіках космічного корабля та вивчити вплив невагомості на розвиток дванадцяти курячих ембріонів. Особливість екіпажу «Челленджер» була в тому, що до його складу входила вчителька початкової школи Христина Маколіфф. Вона виявилася найкращою серед своїх американських колег й отримала право на проведення уроків для дітей із космосу. Дві телевізійні п'ятнадцятихвилинні розповіді про роботу космічного корабля повинні були транслюватися на весь світ. 28 січня 1986 року об 11 годині 38 хвилин сім астронавтів стартували з мису Канаверал. Політ тривав всього одну хвилину 13 секунд. Висота 14 кілометрів над землею виявилася фатальною. «Челленджер» вибухнув. Уламки корабля розлетілися на величезну територію над Атлантичним океаном. Свідками трагедії виявилися й учні третього класу з міста Конкорд, які прилетіли провести свою вчительку. Президентська комісія встановила, що катастрофа сталася через розрив ущільнювального кільця твердопаливного прискорювача під впливом розпечених газів.

28 січня 1992 року на сесії Верховної Ради України було ухвалено постанову Про Державний прапор. Ним став синьо-жовтий стяг.

28 січня 2003 року у Великобританії почався продаж нового виду палива, яке частково складалося з тих же елементів, що й маргарин, а також майонез. Придбати екологічно чисте паливо можна було в супермаркетах мережі Sainsbury's. А випуском нового «корму» для сталевих коней зайнялася компанія Greenwich. В основі палива під назвою GlobalDiesel був бензин із вкрай низьким вмістом сірки, який розбавлений відпрацьованим рапсовою олією. За словами виробників нового палива, завдяки його застосуванню, викид вуглекислого газу в навколишнє середовище знижується на 5%. Паливо економічне і дешеве у виробництві й може використовуватися для заправки всіх автомобілів, незалежно від модифікації та розміру. Як було зазначено в пресі, «...з появою GlobalDiesel йдеться не про екологічно безпечний бензин, а про значне зниження токсичності вихлопів. З одного боку, зниження викидів на 5% – це не так і багато, але з іншого, якщо всі автомобілісти почнуть використовувати GlobalDiesel, який коштує майже стільки ж, скільки і звичайне паливо на АЗС, то буде зроблений великий крок у справі збереження навколишнього середовища». Йдеться про біодизель. Сьогодні для його виробництва використовуються різні сільськогосподарські культури, наприклад, в Європі частіше ріпак, у США і Африці – соя, в Азії – кокосова або пальмова олія. Також застосовується відпрацьоване рослинна олія, тваринні жири, касторове масло, риб'ячий жир та інше. До речі, є свято, присвячене цьому екологічно чистому паливу - Міжнародний день біодизеля, який відзначається 10 серпня.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 28 січня вшановує пам'ять Павла Фівейського, який був першим християнським ченцем. Інші назви - Павлів день, Павло - дня додав. З цього моменту дні стають довшими.

Що сьогодні не можна робити

Краще без великої потреби не виходити з дому. Якщо вам дійсно потрібно з якоїсь причини вийти, то слід одягнути оберіг. Також постарайтеся не з'ясовувати стосунки й не спілкуватися з ворогами. Є дуже велика ймовірність нового конфлікту. Вагітним небажано давати в борг, як і самим брати.

Прикмети на 28 січня

Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- сильний вітер - до дощу;

- йде сніг - до швидких морозів;

- зірки яскраві - до хорошого врожаю льону;

- горобці тихо сидять на деревах - до снігопаду.

28 січня іменини

Іменини у Олени, Михайла, Івана, Павла і Прохора.

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Автор: Нана Чорна