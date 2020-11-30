30 листопада - 334-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 31 день. У XX і XXI століттях цей день відповідає 17 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 30 листопада 2020

Цього дня світ відзначає Всесвітній день домашніх тварин, Всесвітній день слонів, Міжнародний день інформаційної безпеки, День пам'яті жертв застосування хімічної зброї, Міжнародний день «Міста за життя».

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Пам'ятні дати 30 листопада, річниці та події

У 1609 році Галілео Галілей представив науковій раді першу карту місячної поверхні.

У 1872 році в Глазго відбувся перший офіційний міжнародний матч з футболу. Грали Шотландія і Англія, все закінчилося нічиєю.

У 1954 році американка Енн Елізабет Ходжес була поранена осколком метеорита Сулакога. Це - перший задокументований випадок заподіяння шкоди людині позаземним об'єктом.

У 1982 році був випущений найбільш продаваний альбом в історії музики - Thriller Майкла Джексона.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 30 листопада вшановує пам'ять святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського. Інші назви свята: «Григорій», «Никон», «Зустріч Сівера», «Передзим'я». «Зимовказівником» день називали тому, що визначав, якою буде погода прийдешньої зими. У народі його також прозвали «Сівером», оскільки в ці дні починав дути холодний північний вітер. Сьогоднішній день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися всім разом - сім'я буде дружною та міцною.

Що сьогодні не можна робити

Якщо вам потрібно вирушити в далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.

Прикмети на 30 листопада

Читайте такожСвята у грудні: які дати відзначатимемо в перший місяць зимиЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- сонячно - зима буде малосніжною й теплою;

- похмуро - зима буде морозною і сніжною.

30 листопада іменини

Іменини у Григорія, Лазаря, Никона, Михайла, Івана та Геннадія.

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Автор: Нана Чорна