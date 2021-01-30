30 січня - 30-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 335 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 17 січня Юліанського календаря.

Яке свято 30 січня 2021

Цього дня в світі відзначаються Всесвітній день принцеси Анастасії та Шкільний день ненасильства і миру.

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Пам'ятні дати 30 січня, річниці та події

У цей день в 9 році до н. е. відбулося освячення вівтаря миру в Римі.

У 1790 році в Англії уперше в світі була випробувана на морі рятувальна шлюпка. Це сталося на річці Тайн у Північній Британії. Шлюпку назвали «Original». Її довжина становила 30 футів. Плавзасіб було забезпечено десятьма веслами. «Батьком» човна називають Генрі Грітхеда із Південного Шилдза. А з'явилася рятувальна шлюпка в результаті сумного інциденту, що стався у 1789 році. Судно потрапило на мілину в бурю на морі неподалік від впадання річки. І хоча всі члени команди - 8 людей - були в полі зору, ніхто не наважився спробувати врятувати їх, тому що це було рівносильно самогубству. Після цього й стали серйозно замислюватися про засоби порятунку людей на воді. До 1839 року понад 30 берегових станцій Британських островів були оснащені рятувальними плавзасобами. А човен «Original» закріпили за береговою станцією в гирлі річки Тайн, і за сорок років її «кар'єрою» були врятовані сотні людських життів.

У 1868 році в Києві відкрилася перша музична школа, відома як Київське музичне училище імені Глієра.

У 1894 році американець Чарльз Кінг запатентував відбійний молоток.

У 1915 році, атакуючи французький порт Гавр, Німеччина вперше використовувала підводні човни.

У 1934 році стратостат «Тсоавіахім-1» вперше у світі досяг висоти 22 км. Під час спуску він зазнав катастрофи і всі три члени екіпажу загинули.

У 1935 році американський сейсмолог Чарльз Ріхтер запропонував особливу шкалу для вимірювання магнітуди землетрусів. Сьогодні вона відома як шкала Ріхтера.

У 1969 році відбувся останній імпровізований концерт The Beatles – це відбулося на даху будівлі студії Apple Corps у Лондоні.

У 2000 році на заводі румуно-австралійської компанії «Аурул» стався викид у Дунай понад 100 тисяч кубометрів важких металів. Тоді було виловлено понад 100 тонн мертвої риби, а катастрофу охрестили «другим Чорнобилем».

У 2003 році в Бельгії були легалізовані одностатеві шлюби.

У 2007 році вийшла до продажу операційна система Windows Vista.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 30 січня вшановує пам'ять Антонія Димського. Цей день у народі назвали «Антоніна – половина»«, «Перездзимник», «Перезим'я». Головне прислів'я до цього дня - половина зими позаду, а попереду весна.

Що сьогодні не можна робити

Не можна готувати боби, сочевицю, прясти або в'язати. Також заборонено лихословити, а якщо ви з кимось посварилися, то постарайтеся пробачити один одного. Ще не можна 30 січня грати в сніжки й кататися з гірки.

Прикмети на 30 січня

Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- тепла погода - скоро прийде весна;

- випав сніг - зима незабаром закінчиться;

- багато хмар - до хуртовини.

30 січня іменини

Іменини у Антона, Павла, Івана, Віктора, Георгія та Антоніни.

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Автор: Нана Чорна