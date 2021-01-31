31 січня-31-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 334 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 18 січня Юліанського календаря.

Яке свято 31 січня 2021

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день без Інтернету, День скотча, День натхнення серця мистецтвом, День пекельного холоду, Всесвітній день допомоги хворим на проказу.

У США - День веселощів на роботі, День гарячого шоколаду, День навпаки, День «Обійми економіста», День «Їжте брюссельську капусту», День коктейлю «Бренді Олександр», у Нідерландах - День звільнення Освенцима, у Білорусі - День науки, в Австрії - День безпритульних дітей, в Індії - День пам'яті Мехер Баби.

Пам'ятні дати 31 січня, річниці та події

Читайте такожВихідні у лютому: скільки будемо відпочивати в третій місяць зими31 січня 1892 року відбулися перші лижні змагання на першому світі трампліні, який у модернізованому вигляді діє досі, - Холменколлен, розташованому неподалік від столиці Норвегії - Осло. На той момент висота трампліну становила 60 метрів. Норвезькі лижники змагалися тоді в стрибках із трампліну та лижному двоборстві. І в тій, і в іншій дисципліні перемогу здобув Свейн Солег. На очах 10 тисяч здивованих глядачів він стрибнув на 21,5 метри. Пізніше трамплін кілька разів перебудовували-подовжували, модернізували, розширювали трибуни біля його підніжжя. На ньому проходили лижні чемпіонати світу 1930, 1966, 1982, 2011 років, зимова Олімпіада 1952 року й чемпіонати світу з біатлону 1986 і 2000 років. Сьогодні Холменколлен, укотре вдосконалений, вважається одним із найсучасніших і величних трамплінів у світі. Він являє собою 115-метрову споруду зі сталі та бетону. На трамплін можна піднятися на спеціальному ліфті, а потім завершити шлях, пройшовши 114-ма сходинками. З вершини відкривається приголомшливий вид на Осло й Осло-фіорд. Туристи, які відвідують Холменколлен, обов'язково зазирають у найстаріший в світі Музей лиж, відкритий у 1923 році. Тут представлена унікальна експозиція, що розповідає про 4000-річну історію лиж. А найвідчайдушніші можуть навіть випробувати себе в ролі стрибуна з трампліну: в спортивному комплексі встановлений спеціальний «імітатор стрибків» - кабінка, на екрані якої транслюється об'ємний фільм «Спуск очима лижника», сама ж кабінка при цьому повторює всі рухи спортсмена. Лижний трамплін у Холменколлені працює 365 днів на рік. З Осло сюди можна дістатися за 20-30 хвилин на метро.

У 1893 році в цей день був зареєстрований товарний знак «Coca-Cola». Сьогодні цей бренд-легенда. Історія напою бере початок у березні 1886 року, коли Джон Пембертон намагався знайти новий болезаспокійливий засіб. Взявши цукровий сироп і кофеїн, додавши у нього відвар коки, він отримав стимулюючий солодкий напій коричневого кольору. До аптеки «Джейкобс» в Атланті він надійшов як ліки від розладів нервової системи, на що автор отримав патент. Стакан цілющого напою тоді коштував п'ять центів. Продовжуючи експериментувати з сиропом, у нього додали газовану воду. З легкої руки друга Пембертона - Ф. Робістона напій отримав назву «Coca-Cola» й логотип, який впізнають у всьому світі. Але товарний знак був зареєстрований тільки 31 січня 1893 року засновником компанії The Coca-Cola Company А.Кендлером. Бізнесмен викупив рецепт напою у вдови Пембертона. Він зварив його разом зі своїм «Бальзамом з крові рослин». Відтоді «Coca-Cola» почала свою ходу по всьому світу.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 31 січня вшановує пам'ять Афанасія Великого і Кирила. Вони були архієпископами з Олександрії. У народі день називають «Ломоносом», або «Гусячим святом». Просто в цей день зазвичай бувало настільки холодно, що навіть ломило ніс.

Що сьогодні не можна робити

Не можна хрестити хлопчика - це може принести в його життя чоловіче безсилля. Не рекомендується переїзд - у новому житлі вас будуть супроводжувати скандали та сварки. Краще ці плани перенести.

Прикмети на 31 січня

Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- заметіль - зима ще буде довгою;

- відлига - до поганого врожаю картоплі й сирого літа.

31 січня іменини

Іменини у Афанасія, Кирила, Марії, Олександра, Євгена, Дмитра, Сергія, Ксенії, Володимира, Михайла, Миколи і Максима.

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Нана Чорна