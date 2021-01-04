4 січня - 4-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 361 день. У XX і XXI століттях цей день відповідає 22 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 4 січня 2021

Цього дня у світі відзначаються День пристрастей за лимонною карамелькою, День Ньютона, Всесвітній день гіпнозу, Всесвітній день абетки Брайля.

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У США - День дрібниць, День спагетті, День музичного поп чарту, День недопробитих бюлетенів, День безкоштовного квіткового кошика, День кидання кексу, в Нігерії - День Огоні, у Таїланді - День кавалерії, в М'янмі - День незалежності, у Конго - День мучеників незалежності, в Анголі - День мучеників колоніальних репресій.

Пам'ятні дати 4 січня, річниці та події

4 січня 1943 року американський журнал «Time» оприлюднив свій рейтинг «Людина року». Його очолив Йосип Сталін. Тижневик публікує цей рейтинг з 1927 року. Журнал вибирає персону залежно від впливу, який вона зробила на суспільство, причому без урахування того, позитивний це вплив чи негативний. Першим, хто потрапив на обкладинку журналу в номінації «Людина року» в 1927 році, став відомий американський льотчик Чарльз Ліндберг. Він удостоївся цієї честі за те, що наодинці перетнув Атлантичний океан. За Ліндбергом пішов автомобільний магнат Уолтер Крайслер і голова ради директорів «Дженерал Електрик» Оуен Янг. У період 1930-1940 років «людьми року» визнавалися не тільки політики, а й диктатори. Генералісимус Чан Кайши разом із дружиною прикрасили обкладинку журналу в 1937 році. Наступного року номінацію «Людина року» заслужив Адольф Гітлер. Правда, замість фотографії на обкладинці була поміщена середньовічна гравюра із зображенням тортур інквізиції через повішення. У 1939 році «Людиною року» за категорією диктатор став Йосип Сталін. Вдруге Він отримав цю номінацію, як борець з фашизмом, 4 січня 1943 року. У десятилітті, на яке припала Друга світова війна «людьми року» двічі визнавалися Вінстон Черчілль, Гаррі Трумен і генерал Джордж Маршалл.

4 січня 1985 року в одній з клінік Північного Лондона народилася перша дитина за програмою гестаційного, або повного сурогатного материнства. Сурогатною матір'ю стала місіс Коттон, а народилася у неї дівчинка. До речі, перша дитина - Луїза Браун, зачата в пробірці, теж народилася у Британії. Це сталося 25 липня 1978 року в невеликому містечку Оулдем. Щоб Луїза з'явилася на світ, знадобилося більше 600 спроб ЕКЗ. Виношувала дитину генетична мати.

4 січня 2004 року космічний апарат "Спіріт", запущений США у 2003 році за проектом Mars Exploration Rover, здійснив посадку на Марсі в районі кратера Гусєва і плато меридіана. Завданням апарату було вивчення поверхні планети й виявлення ознак життя. Перші зображення, зняті камерами апарату, були передані на Землю ще під час його спуску на парашуті. А вже через кілька годин після посадки в НАСА надійшло близько 30 мегабайт інформації. Управління апаратом здійснювала спеціальна лабораторія реактивного руху. У 2009 році планувався запуск марсіанської наукової лабораторії. Однак плани через фінансову кризу були відкладені.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 4 січня вшановує пам'ять святої Анастасії, яку в народі прозвали Узорешительницею. Інші назви свята: «Анастасія», «Анастасія Узорішительниця», «Анастасія постниця», «Федотья».

Що сьогодні не можна робити

Не карайте тварин, не можна в'язати і ходити босоніж. А ще не забувайте, що зараз проходять останні дні Різдвяного посту, і є заборони не тільки на їжу, але й на погані дії та темні думки.

Прикмети на 4 січня

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З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- погода на Анастасію пророкує жовтневу;

- багато бурульок - рік буде врожайним.

4 січня іменини

Іменини у Дмитра, Анастасії та Федора.

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Автор: Нана Чорна