5 грудня - 339-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 26 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 22 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 5 грудня 2020

Цього дня світ відзначає найбільш нестерпний день у році, Всесвітній день ніндзя, День співаючих зірок, Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів), Всесвітній день ґрунтів, Всесвітній день фетбайка.

В Україні - День працівників статистики, у США - День скасування «Сухого закону», День торта «Захер», День ванної вечірки, в Нідерландах - вечір подарунків, у Таїланді - День батька, у Франції - Свято світла в Ліоні, на Гаїті, у Домінікані - День відкриття.

Пам'ятні дати 5 грудня, річниці та події

5 грудня 1456 року землетрусом був зруйнований Неаполь. Загинули 35 тисяч людей.

Читайте такожВихідні у грудні: як відпочиватимуть українці цього місяцяУ 1484 році Папа Римський Інокентій VIII видав буллу, що поклала початок полюванню на відьом, що захлеснуло Європу в XVI—XVII століттях.

У 1492 році Христофор Колумб досяг острова Гаїті.

У 1766 році в Лондоні антикваром Джеймсом Крісті був заснований аукціонний дім «Крістіс». Він на сьогодні є лідером світового арт-ринку. Спільно з аукціонним будинком «Сотбіс» його частка становить 90% світового ринку аукціонних продажів антикваріату і предметів мистецтва.

У 1848 році президент США Джеймс Полк підтвердив факт відкриття золота в Каліфорнії, спровокувавши тим золоту лихоманку 1849 року.

У 1933 році Конгрес США прийняв двадцять першу поправку до Конституції США. Вона була про скасування сухого закону.

У 1935 році Мері МакЛауд заснувала Національну раду чорношкірих жінок.

У 1952 році в Лондоні почався великий смог, що забрав життя тисяч англійців. Під час антициклону, що приніс холодну і безвітряну погоду, забруднюючі речовини - здебільшого вугілля, яким користувалися жителі міста, - зібралися над Лондоном, утворивши товстий шар смогу. Це тривало з п'ятниці 5 по вівторок 9 грудня 1952 року, після чого погода змінилася, і туман розійшовся. Хоча смог і погіршив видимість та до того ж проникав у приміщення, реакція містян була спокійною, оскільки в Лондоні тумани не рідкість. У наступні тижні, однак, статистичні дані, зібрані медичними службами, виявили смертоносний характер лиха - кількість смертей серед немовлят, престарілих і людей, що страждають на респіраторні захворювання, до 8 грудня досягла чотирьох тисяч осіб, більш ніж 100 тисяч осіб захворіли. Пізніше дослідження показали, що загальна кількість загиблих була значно більшою - близько 12 тисяч осіб. Великий смог вважається найстрашнішою подією, пов'язаною із забрудненням повітря, що сталася у Великобританії, й найбільш важливою з точки зору впливу на екологічні дослідження, урядові дії та громадське інформування про взаємозв'язок між чистотою повітря і людським здоров'ям. Вона призвела до деяких змін у законодавстві, включаючи ухвалення в 1956 році Закону про чисте повітря.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 5 грудня вшановує пам'ять мученика Прокопія Кесарійського (палестинського). Інші назви свята: «Прокопій», «Прокопій зимовий»«, «Філімон», «Віхостав». Зазвичай до цього дня вже випадало стільки снігу, що до сіл було не підібратися, легко можна було заблукати серед засніженого поля.

Що сьогодні не можна робити

Не можна лаятися, краще стримати свої емоції й бути розсудливим. Не варто позичати нічого сусідам. Так ви можете віддати їм своє щастя. Постарайтеся не вирушати в далеку дорогу. Займіться саморозвитком і почніть робити щось нове. Якщо ви колись хотіли вивчити іноземну мову, то зробіть це 5 грудня.

Прикмети на 5 грудня

Читайте такожСвята у грудні: які дати відзначатимемо в перший місяць зимиЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- тепло - зима буде довгою та сніжною;

- в ополонці вода піднялася вище за лід - скоро настане відлига.

5 грудня іменини

Іменини у Філімона, Михайла, Валеріана, Максима, Петра, Прокопія, Бориса, Ярополка, Івана і Павла.

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Автор: Нана Чорна