7 листопада - 311-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 54 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 25 жовтня Юліанського календаря.

Яке свято 7 листопада 2020

Цього дня світ відзначає Всесвітній день чоловіків, День малювання на запітнілому склі, Міжнародний день вина «Мерло».

Читайте такожКоли Великдень у 2021 році: дата великого християнського свята в УкраїніУ США - День нотаріуса, День обіймів з ведмедем, День бізона, День гігантського омлету, День гіркого шоколаду з мигдалем, у Фінляндії - День кекрі, в Туркменістані - День здоров'я, у Таджикистані - День театру, в ПАР - День дітей, у Грузії - День нотаріуса, в Швеції - День шоколадного липкого пирога, в Швеції і Фінляндії - День усіх святих, у Угорщині - День опери, в Тунісі - День нової ери, у Бангладеш - День революції і солідарності, у Киргизстані - дні історії та пам'яті предків.

Пам'ятні дати 7 листопада, річниці та події

У 1891 році американець Віткомб Лео Джадсон запатентував перший прототип застібки-блискавки.

У 1913 році в Північній Америці на Великих Озерах вибухнув найсильніший шторм, що увійшов в історію як «Великий». Зазнали аварії 12 кораблів, загинули понад 250 осіб.

У 1940 році в США, у штаті Вашингтон, сталося обвалення висячого моста «Tacoma Narrows Bridge» через помилку з вітровими навантаженнями. Єдиний водій машини, що опинилася на мосту, встиг залишити авто й урятуватися. Процес руйнування був знятий на 16-міліметрову кольорову кіноплівку Kodachrome. На основі зйомки був створений документальний фільм «The Tacoma Narrows Bridge Collapse», що дозволив згодом детально вивчити процес руйнування. Демонтаж пілонів і бічних прольотів був розпочатий незабаром після аварії і тривав до травня 1943 року. Під час будівництва нового мосту були використані анкерні підвалини, бики (підстави) пілонів і деякі інші складові частини старого моста. Повністю відновлений міст був відкритий 14 жовтня 1950 року і був на той момент третім за довжиною висячим мостом у світі (загальна довжина — 1822 м, довжина центрального прольоту - 853 м).

У 1949 році була отримана перша нафта на «Нафтових каменях», найстарішій в світі морській нафтовій платформі. Це - крайня східна сухопутна точка Азербайджану, селище міського типу в Каспійському морі, за 42 кілометрів на схід від Апшеронського півострова.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 7 листопада вшановує пам'ять мучеників Маркіяна і Мартирія. За народними прикметами, з цього дня починає змінюватися різко погода, стає дуже холодно, наближається справжня зима.

Що сьогодні не можна робити

Тим, хто займається приватною торгівлею, рекомендується цього дня не їздити нікуди з товаром. Жінкам і дівчатам не можна плакати в подушку. Кажуть, що тому, хто потім ляже на неї, перейдуть усі сльози й болі.

Прикмети на 7 листопада

Читайте такожВихідні у листопаді: як будемо відпочивати в третій місяць осеніЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- сухо - зима буде морозною.

7 листопада іменини

Іменини у Маркіяна, Матрони, Афанасія і Валерія.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Нана Чорна