7 лютого - 38-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 327 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 25 січня Юліанського календаря.

Яке свято 7 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються День народження вогнегасника, День польотів на місяць, День числа Ейлера («e» Day).

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У США - День Феттучіні «Альфредо», День боротьби з ВІЛ і СНІДом серед афроамериканців, День троянди, День «Помахайте рукою сусідові», День балету, День періодичної таблиці, День відправлення листівок друзям, у Британії - День пудингу, в Японії - День північних територій, в Індії - День посту духовних практик «Шат-тіла Екадаші», у Гренаді - День незалежності, в Ірландії - День святого Мела.

Пам'ятні дати 7 лютого, річниці та події

Цього дня у 1301 році Едуард Карнарвонський став першим англійським принцом Уельським. За переказами, Едуард I застосував хитрість, щоб домогтися домінування англійської корони в Уельсі. Коли він, досягнувши значних військових успіхів у цьому краї, зібрав валлійських князів і запропонував їм визнати васальну залежність від Англії, ті як головну умову зажадали, щоб принцом Уельсу був місцевий уродженець, який не знає ні слова по-англійськи. Едуард тут же дав урочисту клятву виконати цю умову. Князі підписали договір про васальну залежність, після чого Едуард виніс їм свого сина - майбутнього короля Едуарда II, який народився напередодні у валлійському замку Карнарвоні, і вигукнув: «Ось вам принц Уельський, уродженець вашої країни і він ні слова не знає англійською!».

У 1795 році Порт Хаджибей був перейменований на Одесу.

7 лютого вважається днем народження вогнегасника. У 1863 році цей винахід було запатентовано в штаті Вірджинія інженером Аланом Креєм. Перше застосування скляних колб, заповнених водою, під час гасіння пожеж датується 17 століттям. Найпершим вогнегасником вважається той, який був створений в Англії у 19 столітті. Для його наповнення теж використовували воду.

У 1907 році в ході боротьби за надання жінкам виборчих прав у Великій Британії Національна спілка жіночих товариств організувала у Лондоні масову ходу, що увійшла в історію як «Марш бруду». Більше як три тисячі жінок, відвойовуючи свої права, йшли в холод та дощ розбитими вулицями столиці Британії - по Гайд-парку до Ексетер-холу.

У 1998 році в північних районах Афганістану через землетрус магнітудою 5,6 бала загинули понад 4500 осіб.

У 1998 році змагання сноубордистів були включені до програми Олімпійських ігор. Сноуборд – швидкісний спуск із засніжених схилів і гір на спеціальному снаряді – сноуборді, моноліті з окантовкою, що має кріплення для ніг. Спускаючись з гори, спортсмени виконують різні акробатичні елементи. Першу подобу сноуборду винайшов австрієць Джек Буртшеет: у 1929 році він вирізав дошку для катання з фанери. Офіційно ж основоположником сноубордингу вважається американець Том Сімс. У 1963 році він почав кататися з гір на дошці від скейтборду, а потім, удосконаливши свій винахід, став першим в історії виробником сноубордів під маркою SIMS Snowboards. Спочатку спортсмени трималися за мотузку, закріплену на передньому боці дошки. Пізніше мотузку замінили кріплення, змінилася й сама форма сноуборду - він набув викривленого до центру вигляду. На відміну від гірських лиж, сноуборд розвиває меншу швидкість (100 кілометрів на годину проти 150 кілометрів на годину), він легший в освоєнні та простіший в управлінні. Ще одна тонкість: сноубордисти стоять на дошці не обличчям, а боком щодо напрямку руху. Найуспішнішими олімпійцями-сноубордистами за всю історію Олімпійських ігор цього виду були представники Швейцарії та США.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 7 лютого вшановує пам'ять святого Григорія Богослова.

Що сьогодні не можна робити

Не можна хвалитися успіхами - наврочите. Ще не можна сваритися та скандалити.

Прикмети на 7 лютого

Читайте такожКоли Стрітення Господнє 2021: дата та історія важливого святаЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- випало багато снігу - скоро прийде весна;

- голосно щебечуть птахи - до сильних морозів;

- висять довгі бурульки - до потепління.

7 лютого іменини

Іменини у Григорія, Мойсея, Бориса, Філіпа, Олександра та Віталія.

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Автор: Нана Чорна