Святитель Іоанн був чудовим проповідником і залишив по собі чимало письмових праць.

Щороку 26 листопада православна церква відзначає пам'ять святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського.

Чому святителя Іоанна називають Златоустом

Майбутній архієпископ народився в Антіохії близько 347 року в сім'ї воєначальника. Його батько помер невдовзі після народження сина, а матір вирішила більше не виходити заміж і присвятити себе вихованню Іоанна.

Читайте такожКоли Великдень у 2021 році: дата великого християнського свята в УкраїніЮнак здобув хорошу освіту, рано почав серйозно вивчати Святе Письмо й заглиблюватися в молитву. У 20 років Іоанна похрестили, таїнство здійснював святитель Мелетій, єпископ Антіохійський.

У 386 році він був висвячений на священика. На Іоанна поклали обов'язок проповідувати Слово Боже. Він виявився чудовим проповідником і за рідкісний дар богодохновенного слова отримав ймення "Златоуст". Дванадцять років святий проповідував у храмі, достукуючись до сердець слухачів.

Паралельно святий займався письмовими працями. Він написав тлумачення багатьох книг Священного Писання і безліч бесід на окремі біблійні тексти, а також повчання на свята, на похвалу святих і слова апологетичні.

За праведне життя люди з числа імператорського двору і кліру зненавиділи святого Іоанна. Вони домоглися його засудження й заслання. Виснажений хворобою святитель у супроводі конвою мусив пройти тяжкий шлях, що пролягав через Малу Азію і гірську Вірменію. У Команах сили залишили його. 14 вересня 407 року, причастившись Святих Таїн, святитель Іоанн відійшов до Господа зі словами "Слава Богу за все!".

Що прийнято робити у свято Іоанна Златоуста

Насамперед 26 листопада варто сходити в храм на ранкову службу. Іоанна Златоуста молять про суд над хабарниками і шахраями – щоб вони були відповідно покарані й восторжествувала правда.

Цього дня у святителя просять про допомогу в навчанні, зцілення від дефектів мовлення, позбавлення від переживань, а також про благополуччя у шлюбі.

У народі вірили, що з Іоанна вся природа завмирає, готується до зими й поринає в сон. Тому до цього дня обов'язково завершували всі сільськогосподарські роботи в полі та в особистих господарствах.

Одна з найцікавіших традицій свята – ліпити пельмені та вареники з борошна нового врожаю. Вважається, що 26 листопада морозець уже цілком усталений, а значить – тісто не злипається. Тому господині сідали за ліплення вареників та пельменів, зробивши великий запас на зиму. Їх начиняли м’ясним фаршем, грибами або картоплею. Приготувавши наїдки, можна було влаштувати святкове застілля й запросити родичів та сусідів.

Що не можна робити 26 листопада

У свято Іоанна Златоуста не можна лаятися і лихословити. Вважається, що Бог може не почути щирої молитви за лайкою.

Хоч цього дня й просять святого про покарання для хабарників та шахраїв, не можна їх проклинати, аби не прогнівити Господа.

Прикмети та повір’я на Іоанна Златоуста

Цього дня наші предки уважно стежили за погодою, роблячи із побаченого прогнози на майбутнє.

Читайте такожДень матері 2021 в Україні: дата та історія свята матерівЯкщо на Іоанна надує багато снігу, то наступний рік буде багатий на врожай і хліб, а якщо будуть сльота і дощ – до хорошого покосу.

Каркання ворон – до потепління.

Вугілля у печі яскраво тліє – буде негода.

Якщо на каганці сильно збирався нагар, то слід чекати морозів.

Якщо зірки переливалися й грали в небі – це віщує холод і хуртовини.

Дрібний сніг 26 листопада – до сильного морозу, а великий обіцяє не дуже великі холоди.

Якщо зайці вже у цей час починали прибігати до людського житла, то вважалося, що зима буде суворою.

Також у народі вірили, що людям, чиї імена починаються на букву "І", цього дня посміхнеться удача.

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Автор: УНІАН