Творці спробують показати відому історію під іншим кутом.

Режисер "Бетмена" Метт Рівз поділився новими подробицями про другу частину фільму. Стало відомо, на чому творці зосередяться у продовженні.

Як зазначив Рівз, "Бетмен: Частина II" розкриє головного героя з іншого боку. Тож глядачі зможуть побачити внутрішній світ Брюса Вейна, якого грає Роберт Паттінсон. Про це пише Variety.

"У багатьох інших фільмах, які я люблю, як тільки ви переходите від історії походження, чого ми не зовсім зробили, але ми зробили щось, що стосується його походження, тоді ви починаєте розповідати історію "Галереї розбійників" та своєрідний вигин цього персонажа. Але я ніколи не хотів втрачати (Роберта Паттінсона - УНІАН) в центрі цих історій, тому саме на цьому ми і зосередилися", - розповів режисер.

Також Метт Рівз натякнув, що головним лиходієм другої частини стане персонаж, якого ще не показували у фільмах про Бетмена. Наразі творці фільму тримають сценарій у суворій таємниці та не розголошують багато подробиць сиквелу.

"Ми поклали [сценарій] у секретну кишеню, на якій буквально є замок із кодом. [Паттінсон] у той час був у Нью-Йорку, і все було під суворим контролем", - зазначив раніше Рівз.

Знімання "Бетмена 2" стартують навесні 2026 року. Своєю чергою прем'єра стрічки запланована на жовтень 2027-го.

Раніше стало відомо, що наступна LEGO гра про Бетмена адаптує фільм 2022 року з Робертом Паттінсоном.

