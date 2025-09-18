Стрічка на основі роману Андрія Куркова отримала головні нагороди Одеського кінофестивалю, "Молодості" та премію "Кіноколо".

Вийшов новий тизер-трейлер української драми "Сірі бджоли" (Grey Bees), що стала одним з найбільш титулованих фільмів країни за підсумками 2024 року. Після 1,5 років мандрування по міжнародних кінофестивалях стрічка нарешті потрапить в українські кінотеатри з 23 жовтня 2025 року.

"Сірі бджоли" – це екранізація бестселера Андрія Куркова, який насамперед відзначають за людяність. Твір увійшов до шорт-листа "Книги року BBC-2018" та списку найкращих книжок 2022 року за версією The New Yorker.

Події книги і фільму розгортаються на Донеччині, в "сірій зоні" АТО. У невеличкому селі без електроенергії залишилися жити лише двоє ворогів дитинства. Під снарядами, що іноді пролітають над селом, сусіди-пенсіонери ведуть свій скромний побут і намагаються створити острівець миру в небезпечній місцині. Але все руйнується, коли в селі з'являється російський снайпер.

"Після подорожі Донбасом персонажі та діалоги дещо змінилися. Спілкуючись з жителями сіл, близьких на той час (кінець 2021 року) до лінії розмежування, я зрозумів наскільки для людей є вагомим поняття "дім". З урахуванням обставин війни і відсутності звичного побуту, кожна маленька річ в "сірій зоні" набуває великої цінності. Головне питання було в тому, щоб не оцінювати персонажів, а розуміти їх: що дає їм радість чи смуток, що привело їх у ту точку, про яку ми оповідаємо, які їх надії і страхи, що в цьому завмерлому часі дає їм відчуття того, що вони дійсно живі", – розповів режисер фільму Дмитро Мойсеєв.

Головних героїв у фільмі зіграли Віктор Жданов ("Спіймати Кайдаша", "Кіборги. Герої не вмирають", "Збори ОСББ") та Володимир Ямненко ("Дике поле", також відомий як учасник телешоу "Золотий гусак"). Для Ямненка це вже не перша роль у кіно за мотивами Куркова: він також з'явився у культовій стрічці 1990-х "Приятель небіжчика".

Режисером і сценаристом фільму став Дмитро Мойсєєв, автор фільмів "Такі красиві люди" і "Час хризантем". Також у команді – продюсерка "Кіборгів" Іванна Дядюра, оператор Вадим Ільков ("Вулкан"), художник-постановник Владлен Одуденко ("Люксембург, Люксембург", "Захар Беркут"), звукорежисер Артем Мостовий (художній керівник номінованої на "Еммі" студії KWA Production) та інші.

Світова прем'єра фільму відбулася ще в лютому 2024 року на престижному кінофестивалі в Роттердамі у 2024 році. Також фільм показали на головних українських фестивалях – Одеському ("Золотий Дюк" за найкращий український повнометражний ігровий фільм) та "Молодість" (спеціальна відзнака журі). Крім того, стрічку визнали найкращим фільмом на премії кінокритиків "Кіноколо", а Віктора Жданова – найкращим актором.

