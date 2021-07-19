Щирі та подячні вітальні рядки та яскраві листівки для всіх тренерів з нагоди їхнього свята.

Сьогодні, 19 липня, відзначається свято День тренера. З 2021 року ця офіційне свято всіх спортивних тренерів в Україні.

Читайте такожВихідні у листопаді: коли та скільки відпочиватимуть українціТренер – ключова фігура підготовки спортсмена. Він допомагає досягати спортивних результатів, навчає ставити цілі й досягати їх, виховує силу волі. Тренер завжди поруч зі спортсменом у процесі його підготовки та змагальної практики. Ця людина стежить за здоров’ям вихованця, його режимом, а також відчуває настрій спортсмена, вміє вчасно підбадьорити.

УНІАН зібрав найрізноманітніші привітання для спортивних та особистих тренерів, наставників дитячих і юнацьких спортивних шкіл, фітнес-інструкторів з їхнім святом.

День тренера – привітання у віршах і листівках

***

Тренере, день сьогодні ваш,

І від серця я бажаю,

Нехай в душі панує кураж,

Шлях успіх супроводжує!

І рекордів на ваш вік

Ще безліч припаде.

Золота ви людина,

Нехай у справах все вдається!

***

Прикладом надихаючи,

Ви навчаєте всього!

На порядок перетворюючи

Будь-який гармидер.

З Днем тренера! Успіхів

Вам у житті і в праці.

Здолати перешкоди,

Бути лідером всюди.

***

День тренера сьогодні,

А значить свято ваше,

Сердечно вітаємо,

Учителю добрий наш.

Вам дякуємо,

Нехай в усьому щастить,

У тренерську справу

Лише позитив несе.

***

Тренере, зі святом Вас вітаю,

Нехай Вам перемога легко дістається.

Успіхів величезних в дорозі Вам бажаємо,

Нехай за плечима весь смуток залишається.

Нехай попереду лише звершення чекають,

Мрії і бажання швидше здійсняться.

Хай щастя і радість до Вас в руки йдуть,

Життям прекрасної доля нехай наповниться!

***

Ваш поклик - тренувати,

Досягли успіху в цьому, точно!

І хочу вам побажати,

Щоб росла кар'єра терміново!

Щоб статус ваш міцнішав,

Підопічні цінували,

І спортивне ваше загартування

Років до ста залишилося в силі!

Привітання з днем тренера у прозі та картинках

***

Зі святом! Нехай тренування будуть проходити з посмішками, щоб не забирали сили, але робили фігуру підтягнутою, стрункою і рельєфною. Бажаю досягати нових рекордів і незабутніх перемог.

***

Нехай у спорті будуть тільки перемоги, тільки золоті медалі. Бажаю, щоб і в житті досягалося все, щоб стояти на п'єдесталі щастя, а в руках тримати кубок, наповнений успіхами і посмішками. Вітаю!

***

З днем тренера! Нехай будуть тренування продуктивними, щоб не відставали від графіка, щоб фігура була підтягнутою у Вас і всіх підопічних. Бажаємо не втомлювався і не стояти на місці, отримувати медалі і грамоти, дарувати щастя й позитив.

***

Я бажаю тільки кубки отримувати, щоб лише медалі висіли на грудях, тільки грамоти нагадували про важливі змагання. Нехай всі перші місця будуть Вашими, щоб на п'єдесталі світити посмішкою, пишатися собою і прагнути до ідеалу. З днем тренера!

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Автор: Диана Беловодская