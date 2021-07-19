Сьогодні, 19 липня, відзначається свято День тренера. З 2021 року ця офіційне свято всіх спортивних тренерів в Україні.
Читайте такожВихідні у листопаді: коли та скільки відпочиватимуть українціТренер – ключова фігура підготовки спортсмена. Він допомагає досягати спортивних результатів, навчає ставити цілі й досягати їх, виховує силу волі. Тренер завжди поруч зі спортсменом у процесі його підготовки та змагальної практики. Ця людина стежить за здоров’ям вихованця, його режимом, а також відчуває настрій спортсмена, вміє вчасно підбадьорити.
УНІАН зібрав найрізноманітніші привітання для спортивних та особистих тренерів, наставників дитячих і юнацьких спортивних шкіл, фітнес-інструкторів з їхнім святом.
День тренера – привітання у віршах і листівках
***
Тренере, день сьогодні ваш,
І від серця я бажаю,
Нехай в душі панує кураж,
Шлях успіх супроводжує!
І рекордів на ваш вік
Ще безліч припаде.
Золота ви людина,
Нехай у справах все вдається!
***
Прикладом надихаючи,
Ви навчаєте всього!
На порядок перетворюючи
Будь-який гармидер.
З Днем тренера! Успіхів
Вам у житті і в праці.
Здолати перешкоди,
Бути лідером всюди.
***
День тренера сьогодні,
А значить свято ваше,
Сердечно вітаємо,
Учителю добрий наш.
Вам дякуємо,
Нехай в усьому щастить,
У тренерську справу
Лише позитив несе.
***
Тренере, зі святом Вас вітаю,
Нехай Вам перемога легко дістається.
Успіхів величезних в дорозі Вам бажаємо,
Нехай за плечима весь смуток залишається.
Нехай попереду лише звершення чекають,
Мрії і бажання швидше здійсняться.
Хай щастя і радість до Вас в руки йдуть,
Життям прекрасної доля нехай наповниться!
***
Ваш поклик - тренувати,
Досягли успіху в цьому, точно!
І хочу вам побажати,
Щоб росла кар'єра терміново!
Щоб статус ваш міцнішав,
Підопічні цінували,
І спортивне ваше загартування
Років до ста залишилося в силі!
Привітання з днем тренера у прозі та картинках
***
Зі святом! Нехай тренування будуть проходити з посмішками, щоб не забирали сили, але робили фігуру підтягнутою, стрункою і рельєфною. Бажаю досягати нових рекордів і незабутніх перемог.
***
Нехай у спорті будуть тільки перемоги, тільки золоті медалі. Бажаю, щоб і в житті досягалося все, щоб стояти на п'єдесталі щастя, а в руках тримати кубок, наповнений успіхами і посмішками. Вітаю!
***
З днем тренера! Нехай будуть тренування продуктивними, щоб не відставали від графіка, щоб фігура була підтягнутою у Вас і всіх підопічних. Бажаємо не втомлювався і не стояти на місці, отримувати медалі і грамоти, дарувати щастя й позитив.
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Я бажаю тільки кубки отримувати, щоб лише медалі висіли на грудях, тільки грамоти нагадували про важливі змагання. Нехай всі перші місця будуть Вашими, щоб на п'єдесталі світити посмішкою, пишатися собою і прагнути до ідеалу. З днем тренера!
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