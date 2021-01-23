Сьогодні святкуються 5 чоловічих і 1 жіночі іменини.

День іменин - це важливий день для християнина, коли він відчуває духовну єдність зі святим, на честь якого його назвали. Традиція називати дитину церковними іменами має давнє коріння. Малюкові давали ім'я одного зі святих, яких шанувала церква в день його народження. Так дитина знайде підтримку небес і Ангела-хранителя, який буде оберігати його від бід і нещасть.

Чоловічі іменини 23 січня

Анатолій: форма давньогрецького імені Анатоліос, від слова анатолі - "східний", "схід", "схід сонця", "Світанок".

Григорій: від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним", "не сплячий".

Макар: від давньогрецького Макаріос - "благословенний", "блаженний", "щасливий".

Павла: утворено від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "незначний", "молодший".

Петро: походить від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Жіночі іменини 23 січня

Арсенія: жіноча форма імені Арсеній, від давньогрецького імені Арсеніос - "мужній", "зрілий".

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Автор: Катерина Пулатова