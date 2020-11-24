Сьогодні в церковному календарі значаться іменини 10 чоловічих і 1 жіночого імені.

У церковному календарі позначаються дати вшанування всіх святих і великомучеників, а кожен день року присвячується певним іменам святих. У православ'ї існує традиція давати дітям імена зі списку іменин за день народження дитини. Тоді священний покровитель малюка буде захищати його від нещасть і поганої долі.

УНІАН розповість, які імена відзначають сьогодні свій День ангела і яке ім'я вибрати для дитини, народженої 24 листопада.

Чоловічі іменини 24 листопада

Антон: форма римського родового імені Antonius, від давньогрецького антао - "зустрічатися", "стикатися", "вступати в бій".

Афанасій: від давньогрецького імені Атанасіос, що походить від слова атанатос - "безсмертний".

Віктор: від латинського слова victor - "переможець".

Євген: походить від давньогрецького імені Еугеніос, що походить від еугенес - "благородний", "з хорошого роду".

Максим: утворено від римського родового імені Maximus - "найбільший".

Степан, Стефан: походить від давньогрецького імені Стефанос - "діадема", "вінок", "вінець", "корона".

Федір, Теодор: у перекладі з латинської - "дар Божий", "посланник Бога".

Тимофій: форма грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".

Як: утворено від давньоєврейського імені Яакоб, що означає "тримається за п'яту".

Жіночі іменини 24 листопада

Стефанія: від грецького імені Стефанос - "діадема", "вінок", "вінець", "корона".

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Автор: Катерина Пулатова