У церковному календарі позначені дні шанування всіх православних святих. За давньою традицією батьки давали дітям церковні імена. Дитину нарікали одним з імен зі списку іменин за день, коли народився малюк. Так у дитини з'явиться свій Ангел-хранитель і заступництво від небес. Дорослі люди в день іменин звертаються до свого святого тезки і просять у нього здоров'я і благословення. Вважається, що в День ангела виникає духовний зв'язок між людиною і його небесним покровителем.
Чоловічі іменини 6 січня
Ахмед: арабське ім'я, перекладається як "гідний похвали", "найславніший", а також "той, хто постійно дякує Богові".
Інокентій: від латинського слова innocens- "нешкідливий", "невинний".
Микола: походить від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Сергій: утворено від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".
Жіночі іменини 6 січня
Агата: варіант чоловічого імені Агапій, від грецького агапе - "любов".
Євген: жіноча форма імені Євген, від давньогрецького імені Еугеніос - "благородний", "з хорошого роду".
Клавдія: жіноча форма імені Клавдій, від римського родового імені Claudius - "кульгати".
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