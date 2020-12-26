Дізнайтеся, які існують повір'я для успішної зустрічі 2021 року.

Новорічна ніч - це довгоочікуване свято, оповите безліччю таємниць і чудес. Багато людей вірять, що в це особливе свято можуть здійснитися заповітні бажання. Але для того, щоб залучити гроші, любов і удачу, потрібно виконати певні ритуали. 2021 рік пройде під заступництвом Білого Металевого Бика, тому важливо виконати його прикмети, щоб задобрити символ року.

Що потрібно зробити в Новий Рік

Щоб вдало зустріти 2021 рік, важливо завершити до 1 січня незакінчені справи і виконати деякі ритуали.

Приберіть у квартирі до 31 січня. Дуже важливо зустрічати 2021 рік в чистому і доглянутому будинку, щоб він пройшов вдало. Не забудьте прикрасити ялинку перед святом і підготувати новорічний декор квартири.

Перед Новим роком потрібно повернути всі борги і позичені речі. Якщо цього не зробити - ви будете в боргах весь наступний рік.

Обов'язково вибачте всі образи і помиріться з людьми, з якими ви посварилися.

31 грудня потрібно підбити підсумки року, що минає. Випишіть на листочок свої досягнення за 2020 рік і плани на наступний. Символ року Бик цінує цілеспрямованість і вміння планувати майбутнє.

Що не можна робити в Новий Рік

Під час свята не можна сваритися, лихословити і сперечатися з іншими - інакше весь рік пройде у сварці.

Не можна прати, прибирати в будинку і виносити сміття після заходу сонця 31 грудня - так можна закликати біду. Навіть якщо ви не встигли щось прибрати в будинку - дозвольте собі розслабитися і відпочити в Новий Рік.

Заборонено 31 грудня і 1 січня пускати гостей в спальню господарів - це може накликати подружню невірність.

Не потрібно використовувати червоний колір в одязі і прикрасах ялинки. На новорічний стіл не варто подавати страви з яловичини.

Як одягнутися і прикрасити ялинку в рік Бика

Щоб 2021 рік пройшов успішно, важливо задобрити Білого Металевого Бика. Символ року любить скромність і простоту - це потрібно враховувати при виборі вбрання і ялинкових прикрас. Щасливими кольорами 2021 року є білий, сріблястий, золотий, синій, блакитний, зелений. Від червоного і чорного в цьому році краще відмовитися. Читайте на УНІАН як одягнутися на Новий Рік чоловікам і жінкам, а також як зробити макіяж до свята.

Прикмети на гроші в Новий Рік

Коли накриваєте на стіл перед Новим роком - покладіть монетку під тарілку кожного гостя. Це приверне фінансовий успіх.

Візьміть купюру з великим номіналом і стискайте її в руці під час бою курантів. Коли почнеться 1 січня, покладіть купюру в гаманець і носіть її як талісман.

Під килимок перед вхідними дверима сховайте монетку, щоб в будинку водилися гроші.

У центр святкового столу поставте блюдечко з зерном і монетами, щоб наступний рік був щедрим і прибутковим.

Прикмети на кохання і весілля

Щоб привабити нареченого, самотній дівчині слід сісти між двома братами або родичами чоловічої статі за столом.

Випадково порізати палець або вколотися в Новий рік - до щасливого шлюбу.

Під час бою курантів опівночі парі потрібно триматися за руки і цілуватися - тоді відносини будуть міцними.

Щоб завагітніти в новому році, потрібно повісити на ялинку кілька брязкалець або запросити за новорічний стіл вагітну дівчину.

Чим більше людей привітає пара в новорічну ніч, тим щасливіше вона буде.

Прикмети на здоров'я і щастя в Новий Рік

Щоб змити з себе негатив і хвороби, прийміть ванну з морською сіллю або піною 31 грудня.

Якщо в Новий Рік розіб'ється ялинкова іграшка, посуд або келих - весь рік ви будете щасливі і здорові.

У новорічну ніч не можна плакати - це приверне хвороби.

Перев'язати ніжки столу мотузкою перед святкуванням - на щастя і здоров'я.

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Автор: Катерина Пулатова