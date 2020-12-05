Макіяж на новорічну ніч повинен бути святковим і особливим.

Наближається Новий рік - особливе і довгоочікуване свято, яке вимагає ретельних приготувань. УНІАН вже розповідав, як одягнутися на Новий Рік, щоб задобрити символ 2021 рік Білого Бика. Однак макіяж - не менш важлива частина образу. Новорічний макіяж повинен не тільки підходити до рис обличчя, але і сподобатися символу 2021 року.

Блискітки

Блискітки - це тренд не тільки майбутнього свята, але і всього 2020 року. Кращими кольорами макіяжу для очей будуть золотий, білий, сріблястий, зелений і синій. Нанесіть очі сірі кремові тіні для повік і сріблястий або золотий гліттер, а на губи нафарбуйте неяскравою помадою.

Великі блискітки

Макіяж з великими блискітками виглядає дуже сміливо і помітно, однак на честь свято це можна дозволити. У такому макіяжі вся увага повинна бути на очах, тому від яскравої помади, туші і підводки потрібно відмовитися. Використовувати великі блискітки краще якщо у вас дуже гладка і однотонна шкіра, або ви вмієте робити ідеальний тон - інакше всі нерівності на обличчі будуть сильно виділятися.

Подвійні стрілки

Подвійні стрілки виглядають яскраво і відразу привертають увагу - особливо якщо вони різного кольору. Саме такий макіяж радять використовувати стилісти на Новий Рік. Символ 2021 року Бик вітає синій колір, тому для макіяжу можна вибрати блакитний олівець. Спочатку нанесіть товсту синю стрілку, а поверх неї намалюйте чорну.

Тіні теплих відтінків

Тіні теплих відтінків - це тренд зими 2020-2021 року. Для новорічного макіяжу можна використовувати жовті, помаранчеві, персикові або бежеві кольори. Однак уникайте червоного - цей колір може не сподобатися символу року Бику. У макіяжі з теплими тінями губи радиться нафарбувати нейтральною помадою.

Вишнева помада

Якщо ви є прихильницею макіяжу з акцентом на губи - скористайтеся яскравою вишневою помадою або блиском. Власниці сірих або блакитних очей можуть підкреслити таку помаду тінями з м'яким золотим сяйвом, а кароокі можуть нанести світло-бежеві або сірі тіні, а на щоки - легкий рум'янець.

Тіні металік

Тіні з ефектом металік вибирають дівчата, які не бояться експериментів. Для новорічного образу стилісти радять вибирати сріблясті, зелені або бронзові тіні. Особливо ефектно такі тіні будуть виглядати в техніці smoky eyes. Такий макіяж можна поєднувати з темною помадою.

Акцент на губах

Якщо у вас є чорна або баклажанова помада - це кращий привід її використати. Не бійтеся ніяких експериментів! У цю новорічну ніч можна блищати і привертати до себе загальну увагу. Доповнити образ допоможуть золотисті прикраси. На вії нанесіть помаду, а внутрішню частину повіки виділіть тонкою стрілкою.

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Автор: Катерина Пулатова