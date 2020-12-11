Варіанти більш традиційних та незвичних новорічних дарунків для рідних, дітей, дівчини або дружини, хлопця або чоловіка.

Зовсім скоро закінчиться 2020 рік і настане Новий 2021 рік. Тому залишилося не так уже й багато часу, або підібрати подарунки своїм рідним та близьким.

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УНІАН підібрав декілька ідей для подарунків на Новий рік 2021, які створять зимовий святковий затишок. Черпайте натхнення із запропонованих варіантів, допрацьовуйте їх за ситуацією та уподобаннями людей, котрим вони призначені.

Подарунки на Новий рік батькам, дідусям і бабусям

Обираючи презент для батька, матері, дідуся та бабусі слід насамперед проявити спостережливість, і згадати, чого з предметів побуту не вистачає в їхньому будинку, або що слід замінити. Чудовим новорічним подарунком для рідних будуть вироби, що додають затишок і комфорт.

Найбільш популярні подарунки для батьків, бабусь і дідусів:

теплі домашні капці, светр;

зимові аксесуари – шарфи, рукавиці, хутряні жилети;

оригінальній й рідкісні книжкові видання;

сімейна фотосесія або фотоальбом, який можна заздалегідь наповнити сімейними світлинами за попередній рік;

винні або коньячні келихи, набори красивого посуду або столового приладдя;

теплий плед або мила подушка під шию, щоб можна було розслабитися, навіть сидячи в кріслі;

квитки в театр або музей;

путівка в оздоровчий санаторій.

Новорічні подарунки для рідних об'єднують членів родини. Тому тільки ви самі можете відповісти на запитання, що подарувати на Новий рік батьку та матері, дідусю та бабусі.

Подарунки на Новий рік чоловіку / дружині

Жінка завжди оцінити подарунок, який викликає яскраві емоції й робить комплімент її красі. Жінці, як охоронниці сімейного вогнища, можна подарувати предмети домашнього інтер'єру. Але вони мають бути витонченими й оригінальними, щоб радувати око та душу. Для дружини можна пригледіти подарунок з цього списку:

романтична вечеря, можна в домашній обстановці, але з обслуговуванням;

столик для сніданку в ліжко;

букет з цукерок або фруктів;

улюблені парфуми або новий аромат;

коштовні прикраси або якісна сучасна біжутерія;

одяг, взуття улюблених брендів дружини;

столове срібло;

плед-колаж з пам’ятними фото;

річний абонемент в улюблений фітнес-клуб або спа-салон;

сертифікат на косметичні процедури або масаж;

товари для хобі, яким захоплюється дружина – набори для в'язання або вишивки, швейна машинка, килимок і блоки для йоги.

Чоловіки менш емоційні, тому вибрати для них подарунок складніше. Для чоловіка можна обрати презент, який підкреслить його статус. На що варто звернути увагу:

сумка, візитниця, портмоне, за можливості шкіряне;

ювелірні запонки, затиск для краватки, красива сорочка;

підставка під мобільний або ноутбук, дорогий набір канцтоварів;

гаджети – розумні годинник або фітнес-браслет, планшет, аудіо колонки, гарнітура для телефону, електронна книга, окуляри віртуальної реальності;

валіза-самокат для мандрівників;

товари для хобі – тут слід враховувати уподобання й захоплення вашої другої половини, презент варто шукати в спеціалізованому магазині.

Подарунки на Новий рік хлопцю / дівчині

Новорічний подарунок для закоханої пари повинен насамперед висловлювати почуття й сприяти їхньому зміцненню.

Незвичайний презент для хлопця може бути жартівливим, недорогим, але повинен нести хоч трішки користі. Можна вибрати щось із такого:

ваша власна персона у красивій хвилюючій білизні;

календар для закоханих зі спільними фото;

незвичайний комплект постільної білизни, який хочеться відразу випробувати;

вечеря при свічках;

пляшка віскі, текіли або джина;

бар у вигляді книги, бажано старовинний фоліант в шкіряній палітурці;

комп'ютерний гаджет;

настільна гра;

ексцентричні презенти відповідно до уподобань і захоплень хлопця – урок екстремального водіння, гра в пейнтбол або страйкбол.

Що подарувати дівчині на Новий рік:

ювелірний виріб, якісну біжутерію;

імбирне печиво в ошатній упаковці, цукерки, шоколадки в новорічній упаковці;

дороге шампанське вино, мартіні, лікер;

алкогольні цукерки;

квитки на концерт або в театр.

набір сертифікатів на здійснення бажань, наприклад: "Сніданок у ліжко", "Домашній марафон улюблених фільмів із морозивом".

Подарунки на Новий рік дітям

Дітлахи з особливим трепетом очікують на новорічну ніч, оскільки вони неодмінно знайдуть під ялинкою подарунок. Батьки ж хочуть влаштувати для дітей справжнє диво в новорічну ніч, тому дуже відповідально підходять до вибору подарунка. Звісно ж, вибір презенту залежить від віку дитини, адже малюкам потрібне одне, а дітям більш старшого віку – геть інше.

Гарними варіантами для подарунку для хлопчика або дівчинки будуть:

шоколад, набори цукерок у святковій упаковці, фігурки Діда Мороза і Снігуроньки з шоколаду, шоколадні картини;

ялинкові іграшки з ручним розписом;

плюшеві ведмедики, зайці та інші м'які іграшки;

дитячі книжки;

санки, ковзани, лижі, гіроскутер, скейтборд;

настільні дитячі ігри;

презент відповідно до вподобань і здібностей дитини: набір для малювання, спортивний інвентар для хлопчика або одяг для танців – дівчинці;

модні іграшки – ляльки, косметичні набори або набори юної господині, трансформери, динозаври, конструктори.

планшет, мобільний телефон або інші гаджети можна придбати дітям старшого віку.

Загалом, обираючи подарунок для дитини, слід враховувати вік дитини, уподобання та захоплення дівчинки або хлопчика, творчі або інші здібності.

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Автор: УНІАН