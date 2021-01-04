Це церковне свято відзначається всією родиною.

За давньою традицією, святкування Різдва починається за день до свята. 6 січня православна церква святкує Святвечір, коли віряни очищають душу та тіло і готуються до зустрічі Різдва Христового. Вдень на це свято ходять до церкви, а увечорі після появи першої зорі подають вечерю з дванадцяти пісних страв, яку має відвідати вся родина.

Історія Святого Вечора

Протягом перших трьох століть християни не мали окремого свята Різдва Христового. Вперше Різдво Христове почали святкувати лише в IV ст. Дата народження Ісуса не згадана в Біблії, тому свято народження Божого Сина було прив'язано до язичницького свята народження Сонця - 25 грудня, яке християни наділили новим сенсом. Більшість церков світу зараз відзначають Різдво 25 грудня за сучасним, григоріанським календарем. Проте деякі церкви, у томі числі й УПЦ, зустрічають свято 25 грудня за старим юліанським календарем. Але в григоріанському календарі в цей день значиться дата 7 січня через розбіжність календарів в 13 днів.

Традиції та заборони у Святвечір

До святкування Святої Вечері готуються з самого ранку. Господині готують 12 святкових страв на вечерю. Страви на Святвечір обов'язково повинні бути пісними, оскільки 6 січня все ще триває Різдвяний піст. В цей день також заборонений алкоголь, однак дозволена риба.

Зустрічати Святвечір обов'язково треба в прибраній хаті. На свято треба одягатися у святковий чистий одяг. У хаті під іконами встановлюють дідуха зі снопа жита, що символізує достаток.

Читайте такожСвятвечір 2021 - історія, традиції та прикмети вечора перед РіздвомВдень люди ходять до церкви та відвідують службу. Увесь день окрім дітей та хворих нікому не можна їсти до появи першої зорі на небі. Після того, як з'явиться зірка, вся сім'я сідає до столу. На вечерю подають 12 страв, серед яких обов'язково мають бути узвар і кутя, а також часто готують вареники з капустою чи картоплею, пісний борщ, голубці з кашею, смажену рибу.

За вечерею не можна сваритися та виходити з-за столу до її закінчення. Якщо когось з рідних немає вдома або він помер - йому також ставлять на стіл тарілку та ложку. Якщо хтось на Святвечір прийде в гості - його обов'язково слід нагодувати.

Після вечері вночі дівчата проводять ворожіння на наречених. А діти вночі ходять по сусідніх хатах та колядують. Заведено також відвідувати зі святковою вечерею хрещених.

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Автор: Катерина Пулатова