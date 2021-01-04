На Святвечір подають 12 пісних страв.

Святвечір - це вечір перед Різдвом Христовим, який відзначається 6 січня. Існує багато традицій, пов'язаних зі Святвечором. Весь день дорослі нічого не їдять, чекаючи першої зорі. Коли перша зірка з'явиться на небі, всі сідають за стіл і їдять 12 страв. Страви обов'язково повинні бути пісними, без м'яса, молочних продуктів і яєць. У Святвечір дозволяється їсти рибу.

Узвар із сухофруктів

Вода - 2 л.

Апельсин - 2 шт.

Сухофрукти (чорнослив, курага, родзинки) - 150-200 г.

Сушені яблука - 100 г.

Мед за смаком.

Сухофрукти вимити і замочити в теплій воді на 30 хвилин. Додати до сухофруктів крупно нарізані апельсини зі шкіркою. Потім залити їх двома літрами води і залишити на ніч. Вранці витягнути з води сухофрукти, залишити апельсин. Поставити суміш на вогонь, довести до кипіння і відразу зняти з плити. Додати в узвар сухофрукти, апельсини віджати від соку і витягнути. Накрити каструлю кришкою і укутати в теплий рушник. Залишити узвар на півдня. Для солодкого смаку можна додати мед.

Запечена скумбрія

Скумбрія - 2 шт.

Цибулина - 1 шт.

Лимон - 0,5 шт.

Майонез - 2 ст. л.

Сіль, приправа для риби - за смаком.

Рибу обмити, видалити голову і нутрощі. Натерти зверху і всередині приправою для риби або сіллю з перцем і залишити на 30 хвилин. Надрізати рибу на однакові шматки, не розрізаючи до кінця. У надрізи покласти півкільця цибулі, а кільця лимона увіткнути в черево. Зверху обмазати рибу майонезом або приправою для риби. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 25-30 хвилин.

Кутя на Різдво з пшениці

Пшениця - 200 г.

Вода - 3 ст.

Сіль - щіпка.

Рослинна олія - 1 ст. л.

Мак - 125 р.

Родзинки - 100-125 гр.

Обсмажені волоські горіхи - 2 ст. л.

Узвар з медом - 500 г.

Пшеницю промити і перебрати. Залити пшеницю водою, додати дрібку солі і 1 ст.ложку рослинної олії і варити до м'якості. Звичайна пшениця вариться 2 години, шліфована - 20 хвилин. Мак залити окропом на 1 годину. Відкинути набряклий мак на сито і збити блендером. Ізюм залити окропом на 20 хвилин. Пшеницю перекласти в миску і остудити. Додати мак, родзинки, подрібнені горіхи, сухофрукти з узвару. Залити кутю узваром з медом і перемішати.

Вареники з картоплею пісні

Вода - 200 мл.

Сіль.

Борошно - 600 г.

Цибуля - 4 шт.

Картопля - 8 шт.

Рослинна олія - 3 ст. л.

У воді розчинити сіль. Борошно просіяти в миску. У борошні зробити лунку, поступово вливаючи воду замісити тісто. Воно повинно бути щільним. Покласти тісто в миску і накрити плівкою, залишити на 40 хвилин. Картоплю відварити до готовності (30 хвилин). Цибулю обсмажити на рослинній олії. Зробити картопляне пюре зі смаженою цибулею. Тісто нащипати на кульки, розкачати їх, заповнити картоплею і зліпити вареники. У каструлі закип'ятити 2 літри води, посолити і покласти вареники. Коли вареники спливуть, варити 4 хвилини і витягнути з води.

Мариновані гриби

Печериці - 1 кг.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Оцет - 70 мл.

Цукор - 2 ст. л.

Сіль - 1 ст. л.

Лавровий лист - 3 шт.

Перець духмяний горошком.

Гриби помити і очистити від бруду. У каструлю налити 1 л води, додати кілька горошин запашного перцю і листочків лаврового листа, сіль, цукор. Довести до кипіння і кинути гриби, варити 15 хвилин. Додати оцет і варити ще 5 хвилин. На дно банки стерилізованої банки викласти цибулю півкільцями, потім гриби. Залити маринадом. Залишити гриби на добу і подавати до столу.

Рагу з овочів

Кабачки - 1 штука.

Ріпчаста цибуля - 1 штука.

Помідори - 3 штуки.

Морква - 1 штука.

Зелений перець - 1 штука.

Картопля - 4 штуки.

Часник - 2 зубчики.

Сіль - 10 г.

Мелений чорний перець - 5 г.

Рослинна олія.

Подрібнену ріпчасту цибулю і терту на крупній тертці моркву обсмажити в глибокій сковороді на рослинній олії. Картоплю очистити, порізати великими шматками і обсмажити разом з цибулею і морквою. З перцю прибрати насіння, крупно нарізати і додати в сковороду. Кабачки почистити, нарізати кубиками і додати до решти овочів. Обсмажити все разом протягом 10-15 хвилин, Час від часу помішуючи. Додати в рагу нарізані помідори, подрібнений часник, сіль, перець. Накрити кришкою і тушкувати 30 хвилин.

Заливна риба

Філе риби - 1 кг.

Рибний бульйон - 1.5 л.

Желатин - 45 г.

Морква - 1 шт.

Лимон - 1 шт.

Перепелині яйця - 5 шт.

Петрушка - 2 гілочки.

Сіль, перець мелений.

Рибу нарізати, скропити лимонним соком, посолити і поперчити. Викласти у форму для запікання, накрити харчовою плівкою і залишити на 10 хвилин. Накрити форму фольгою і поставити в розігріту до 100 градусів духовку на 1 годину. Потім вийняти і дати повністю охолонути. Желатин залити склянкою рибного бульйону і залишити на 20 хвилин. Решту бульйону довести до кипіння і відразу зняти з вогню. Ввести набряклий желатин, розмішати і процідити через марлю. Дати охолонути до кімнатної температури.

Читайте такожОшатний салат "Мімоза": як приготувати страву на святковий стілУ форми для заливного влити трохи бульйону з желатином і поставити в холодильник. Моркву залити окропом, довести до кипіння і варити 10 хвилин. Остудити, очистити від шкірки, нарізати кружечками. Варені перепелині яйця розрізати навпіл. Лимон нарізати кільцями, петрушку подрібнити. У блюдо з застиглим желе викласти шматочки риби і залити акуратно бульйоном з желатином, щоб він покривав рибу. Залишити в холодильнику на 15 хвилин. Потім розкласти моркву, яйця, петрушку, лимон і залити залишилися бульйоном з желатином. Залишити в холодильнику на 4 години.

Тушкована капуста

Ріпчаста цибуля - 1 шт.

Білокачанна капуста - половина.

Оцет - 0.5 столової ложки.

Цукор - 0.5 столової ложки.

Пшеничне борошно - 1 ч. л.

Томатне пюре - 1 ст. л.

Вода - 0.5 ст.

Рослинна олія - 2 ст. л.

Очищену капусту нашаткувати і покласти в каструлю, додати масло і воду, накрити кришкою і тушкувати 20 хв. Додати цибулю до капусти. Потім покласти в сковороду томатне пюре, оцет, цукор, приправити на смак і продовжувати тушкувати. Коли капуста буде готова (приблизно 30 хвилин), додати обсмажене в маслі борошно, перемішати і прокип'ятити.

Салат з буряком і апельсинами

Невеликий буряк - 3 шт.

Апельсин - 3 шт.

Суміш з руколи, мангольда і салату корн - 27 г.

Горіхи кеш'ю - 50 г.

Оливкова олія - 2 ст. л.

Червоний винний оцет - 1 ст. л.

Буряк помити, варити до готовності (приблизно 50 хвилин). Остудити, очистити від шкірки і нарізати кубиками. Апельсин розділити на часточки, видалити плівку і білі смужки. Салатне листя ретельно промити під струменем холодної води і обсушити паперовим рушником. Кеш'ю обсмажити на сухій сковороді. З'єднати салатні листя з горіхами, буряком і часточками апельсина, все перемішати. Оливкову олію змішати з невеликою кількістю червоного винного оцту. Скропити салат заправкою, посолити і поперчити на смак.

Борщ пісний

Буряк - 2 шт.

Морква - 1 шт.

Цибуля - 1 шт.

Болгарський перець - 0,5 шт.

Картопля - 5 шт.

Капуста - 700 г.

Рослинна олія - 3 ст. л.

Вода - 3 л.

Томатна паста - 2 ст. л.

Лимонний сік - 1 ст. л.

Цукор - 2 ч. л.

Часник - 2 зубчики.

Натріть буряк і моркву на крупній тертці або поріжте соломкою. Картоплю почистити і нарізати кубиками. Поставити воду в каструлі на вогонь, покласти в неї картоплю. Порубати цибулю і перець дрібними шматочками. Тонко наріжте капусту. У сковороді обсмажити на рослинній олії цибулю з морквою. Додайте буряк, смажте кілька хвилин і покладіть в сковорідку перець, томатну пасту, кілька ложок води з картоплі, тушкуйте 15 хвилин. Викладіть в каструлю капусту, доведіть до кипіння і проваріть овочі ще 5-7 хвилин. Додайте в зажарку сіль, лимонний сік, цукор і подрібнений часник та перемішайте. Викладіть вміст сковороди в каструлю, перемішайте і тушкуйте під кришкою ще 15 хвилин на дуже слабкому вогні. В кінці приправте борщ сіллю і перцем.

Пісний пиріг з яблуками

Яблука - 4 шт.

Сік яблучний - 150 г.

Розпушувач - 1 ч. л.

Борошно - 150 г.

Цукор - 100 г.

Рослинна олія - 50 г.

Кориця, ваніль, мускатний горіх за смаком.

З'єднати всі сипучі інгредієнти і прянощі. Сік з'єднати з олією і додати до сухих інгредієнтів. Перемішати рідке тісто. Яблука нарізати часточками і видалити насіння. Додати яблука в тісто, перемішати і залишити на 10 хвилин. Форму для випічки змастити, вилити тісто, запікати в розігрітій до 190 градусів духовці близько 30 хвилин. Поки пиріг випікається, окремо з'єднати 1 ст.л. цукру і 100 г рослинної олії. Вилийте отриманий сироп на гарячий пиріг і відправте знову в духовку на 10-15 хвилин до золотистого тіста і хрусткої скоринки.

Пісні медові кекси

Вода - 250 мл.

Мед - 2 ст. л.

Цукор - 0.5 ст.

Рослинна олія - 0.5 ст.

Пшеничне борошно - 2 ст.

Сіль щіпка.

Сода - 1,5 ч. л.

Родзинки за смаком.

Гіркий шоколад за смаком.

Солодка кокосова стружка за смаком.

Закип'ятити воду, трохи остудити, вилити в миску. Додати мед, цукор, дрібку солі і рослинну олію, перемішати. Борошно просіяти, змішати з содою, додати до маси з водою і перемішати віночком. Додати в тісто родзинки або інші сухофрукти і горіхи. Розлити тісто по формах, приблизно на 2/3 висоти, кекси піднімуться. Випікати в розігрітій духовці до 200 градусів близько 10 -20 хвилин. На водяній бані розтопити половину плитки гіркого шоколаду з невеликою кількістю води. Перемішати. Готові кекси занурити в шоколадну помадку і посипати стружкою кокоса.

Читайте також інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Пулатова