У 2021 році Водохреще проводиться в період коронавірусного локдауну, тому місця для купань організовуватися не будуть.

19 січня християни відзначають Водохреще Господнє, яке супроводжується традиційними купаннями в ополонці. Вважається, що освячена водохресна вода знімає гріхи і дарує здоров'я. Водохресні купання - це не церковний, а народний звичай, який став популярним в Україні та Росії наприкінці 20 століття. У 2021 році місця купання в Україні та в Києві не будуть обладнані через карантин коронавірусу, проте бажаючі все одно зможуть зануритися.

Водохресні купання в Києві у 2021 році

Як повідомляє київське комунальне підприємство "Плесо", святкування Водохрещі пройде з великими труднощами: "у зв'язку з карантинними обмеженнями заходи на водних об'єктах з нагоди Водохреще 19 січня 2021 проводитися не будуть, місця для купання не будуть облаштовуватися".

Київські комунальні служби закликають людей не збиратися на набережних, щоб уникнути скупчення і підвищеного ризику зараження коронавірусом. Однак для багатьох людей Водохресні купання є обов'язковою традицією, тому на деяких популярних місцях чергуватимуть рятувальники.

Місця для купань на Водохреще в Києві

Станція метро "Гідропарк"

Щорічно біля каплиці Хрещення Господнього проводяться водохресні купання. Це місце дуже популярне серед киян, тому цього року тут чергуватимуть рятувальники та спеціалізована аварійно-рятувальна водолазна служба. Скупатися в Гідропарку можна безкоштовно, є кабінки для переодягання.

Оболонська набережна

Популярне місце для купання знаходиться біля Свято-Покровського собору. У 2021 році не вирубуватимуть ополонку через невідповідну погоду, але скупатися ніхто не забороняє.

Центр розваг "Х-парк"

У парку "Муромець" проводитиметься фестиваль МоржіFest, де можна буде зануритися. Тут будуть обладнані зони для переодягання і кафе.

Дніпровська набережна

Купання проводитимуться біля Храму Святого Благовірного князя Ярослава Мудрого, перед Йорданським хрестом.

Голосіївський парк

Обладнана купіль в парку знаходиться біля Свято-Покровського Голосіївського монастиря.

Парк "Феофанія"

Купання на території парку доступні з 8 ранку, на місці будуть обладнані місця для підігріву і гарячі напої. Вхід для дорослих коштує 30 гривень, для дітей до 16 років - 10 гривень.

Озеро Тельбін

Місце для купання на Березняках біля храму Різдва Христового буде освячено церквою, після чого бажаючі зможуть тут скупатися.

Мамаєва Слобода

У парку за адресою вулиця Донця, 2 можна буде скупатися за козацькими звичаями. Вхід на територію парку безкоштовний до 10:00, після 10 доведеться заплатити 120 гривень.

Як безпечно провести водохресні купання: дивіться відео

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Автор: Катерина Пулатова