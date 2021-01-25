Не дивлячись на те, що Міжнародний День студентства святкується 17 листопада, в Україні та Росії студенти відзначають своє "професійне" свято в Тетянин день. У 1755 році 25 січня імператриця Єлизавета Петрівна підписала указ "Про заснування Московського університету". Цей день стали відзначати як день народження МДУ, а потім - і як день всього студентства. А святу Тетяну Римську, чия пам'ять вшановується 25 січня, стали вважати покровителькою студентів. Це свято має безліч веселих традицій: молитва Тетяні про легке навчання, заклики до "халяви" з вікна і галасливі гуляння.
Привітання з Днем студента
Ти кидай свої конспекти,
І не думай про книжки,
Настало свято – день студента!
Відпочинь за ці роки
У день святковий я бажаю,
І келих цей я піднімаю,
Щоб наука не "вбивала",
В житті лише допомагала.
Щоб професор веселився,
І ніколи він не злився.
В заліковій було п'ять
Бажаю дружно погулять!
З Днем студента я вітаю!
Щастя й радості бажаю!
Щоб була у всьому вдача
І була легкою здача!
Щоб всі іспити складались
І хвостів не залишалось,
Щоб не знали ви турботи
І дипломні всі роботи
Написали на відмінно!
А роботу неодмінно,
Щоб знайшли собі хорошу
Й заробляли гарні гроші!
Що студенту побажати?
Багато їсти й добре спати,
Вранці вчасно лиш вставати,
Щоб на пари не проспати.
Бути в формі і здоровим,
До навчання все готовим,
Педагогів – добрих, чесних,
Лекцій – гарних, інтересних,
Світлих, творчих лиш ідей,
І прикольних вам вістей!
Ти вчишся, і це багато значить,
Нехай щастить завжди тобі,
Нехай велика зірка вдачі
Освітить шлях навіть в імлі!
Нехай проходить безгомінно
Студентська весела пора,
Живи й навчайся на відмінно
І будеш чути скрізь "Ура!"
Студенти – це такий народ,
Який не може без пригод,
А їх, до речі, вистачає:
Підступна сесія чекає
Чи причепився викладач –
Тоді уже хоч сядь та й плач…
Професія "студент" – це класно,
Хоча, на жаль, короткочасно.
Тож я спішу всіх привітати:
Із вашим днем! Із вашим святом!
Хай на парах гарно спиться,
А удома не сидиться!
Щоб конспекти самі писались,
А екзамени здавались!
Хай сесії легко здаються,
Хай успіхи враз посміхнуться,
Багато також не гуляй,
Про рідних ти не забувай!
З днем студента вітаю,
І тобі я побажаю,
Сесії, щоб на відмінно,
Поведінка-пристойно,
І іспит без праці,
Щоб ти здавав завжди!
А сьогодні-Відпочивай,
Веселися ти, і гуляй,
Тільки завтра на навчання,
Ти прийти не забувай!
З днем студента тебе, друг!
Бажаю найкращих подруг!
Мерседес собі купити,
І по клубах потусити.
Цілий світ тобі відкритий -
Може станеш знаменитий!
Все залежить лиш від тебе,
Головне – учиться треба!
Зі святом тебе, студенте,
Будемо вітати,
Побажаєм лиш на п'ять
Іспити здавати!
Щоб хвости не діставали,
Гроші щоб завжди бували,
Щоб було на що гуляти
І багато мандрувати!
Всім студентам в цей день хочу побажати величезного везіння. Нехай на вашому молодому шляху зустрічаються тільки хороші люди, хороші справи. Бажаю вам великих перемог, величезного успіху в ваших перших кроках дорослого цікавого життя. Бажаю вам поменше помилок. Цінуйте кожну хвилину вашого безтурботного студентського життя.
Вітаю з Днем студента, зі святом юних мрій, нових знань, цікавих захоплень і веселого студентства. Бажаю, щоб кожен день був сповнений нових цілей, впевнених прагнень, чудових ідей, кумедних історій і особистих перемог. Нехай роки студента будуть запам'ятовуються і щасливими, нехай вірні знання і невтомний ентузіазм приведуть до улюбленої і престижної професії!
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Всім студентам в цей день хочу побажати величезного везіння. Нехай на вашому молодому шляху зустрічаються тільки хороші люди, хороші справи. Бажаю вам великих перемог, величезного успіху в ваших перших кроках дорослого цікавого життя. Бажаю вам поменше помилок. Цінуйте кожну хвилину вашого безтурботного студентського життя.
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