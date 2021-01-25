Сьогодні відзначається Тетянин день і День студента.

Не дивлячись на те, що Міжнародний День студентства святкується 17 листопада, в Україні та Росії студенти відзначають своє "професійне" свято в Тетянин день. У 1755 році 25 січня імператриця Єлизавета Петрівна підписала указ "Про заснування Московського університету". Цей день стали відзначати як день народження МДУ, а потім - і як день всього студентства. А святу Тетяну Римську, чия пам'ять вшановується 25 січня, стали вважати покровителькою студентів. Це свято має безліч веселих традицій: молитва Тетяні про легке навчання, заклики до "халяви" з вікна і галасливі гуляння.

Привітання з Днем студента

Ти кидай свої конспекти,

І не думай про книжки,

Настало свято – день студента!

Відпочинь за ці роки

У день святковий я бажаю,

І келих цей я піднімаю,

Щоб наука не "вбивала",

В житті лише допомагала.

Щоб професор веселився,

І ніколи він не злився.

В заліковій було п'ять

Бажаю дружно погулять!

З Днем студента я вітаю!

Щастя й радості бажаю!

Щоб була у всьому вдача

І була легкою здача!

Щоб всі іспити складались

І хвостів не залишалось,

Щоб не знали ви турботи

І дипломні всі роботи

Написали на відмінно!

А роботу неодмінно,

Щоб знайшли собі хорошу

Й заробляли гарні гроші!

Що студенту побажати?

Багато їсти й добре спати,

Вранці вчасно лиш вставати,

Щоб на пари не проспати.

Бути в формі і здоровим,

До навчання все готовим,

Педагогів – добрих, чесних,

Лекцій – гарних, інтересних,

Світлих, творчих лиш ідей,

І прикольних вам вістей!

Ти вчишся, і це багато значить,

Нехай щастить завжди тобі,

Нехай велика зірка вдачі

Освітить шлях навіть в імлі!

Нехай проходить безгомінно

Студентська весела пора,

Живи й навчайся на відмінно

І будеш чути скрізь "Ура!"

Студенти – це такий народ,

Який не може без пригод,

А їх, до речі, вистачає:

Підступна сесія чекає

Чи причепився викладач –

Тоді уже хоч сядь та й плач…

Професія "студент" – це класно,

Хоча, на жаль, короткочасно.

Тож я спішу всіх привітати:

Із вашим днем! Із вашим святом!

Хай на парах гарно спиться,

А удома не сидиться!

Щоб конспекти самі писались,

А екзамени здавались!

Хай сесії легко здаються,

Хай успіхи враз посміхнуться,

Багато також не гуляй,

Про рідних ти не забувай!

З днем студента вітаю,

І тобі я побажаю,

Сесії, щоб на відмінно,

Поведінка-пристойно,

І іспит без праці,

Щоб ти здавав завжди!

А сьогодні-Відпочивай,

Веселися ти, і гуляй,

Тільки завтра на навчання,

Ти прийти не забувай!

З днем студента тебе, друг!

Бажаю найкращих подруг!

Мерседес собі купити,

І по клубах потусити.

Цілий світ тобі відкритий -

Може станеш знаменитий!

Все залежить лиш від тебе,

Головне – учиться треба!

Зі святом тебе, студенте,

Будемо вітати,

Побажаєм лиш на п'ять

Іспити здавати!

Щоб хвости не діставали,

Гроші щоб завжди бували,

Щоб було на що гуляти

І багато мандрувати!

Всім студентам в цей день хочу побажати величезного везіння. Нехай на вашому молодому шляху зустрічаються тільки хороші люди, хороші справи. Бажаю вам великих перемог, величезного успіху в ваших перших кроках дорослого цікавого життя. Бажаю вам поменше помилок. Цінуйте кожну хвилину вашого безтурботного студентського життя.

Вітаю з Днем студента, зі святом юних мрій, нових знань, цікавих захоплень і веселого студентства. Бажаю, щоб кожен день був сповнений нових цілей, впевнених прагнень, чудових ідей, кумедних історій і особистих перемог. Нехай роки студента будуть запам'ятовуються і щасливими, нехай вірні знання і невтомний ентузіазм приведуть до улюбленої і престижної професії!

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Всім студентам в цей день хочу побажати величезного везіння. Нехай на вашому молодому шляху зустрічаються тільки хороші люди, хороші справи. Бажаю вам великих перемог, величезного успіху в ваших перших кроках дорослого цікавого життя. Бажаю вам поменше помилок. Цінуйте кожну хвилину вашого безтурботного студентського життя.

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Автор: Катерина Пулатова