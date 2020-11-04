Щирі вітальні рядки для всіх залізничників з їхнім професійним святом.

Сьогодні, 4 листопада, своє професійне свято відзначають працівники залізничного транспорту України.

День залізничника України: історія

Читайте такожДень Казанської ікони Божої Матері: про що просять перед образом, молитва та привітання зі святомДата святкування Дня залізничника в Україні змінювалася. Так, спершу це була перша неділя серпня. А засноване свято було в липні 1993 року указом першого президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи працівників залізничного транспорту.

Однак майже десятиліття потому, а саме – у грудні 2002 року, другий президент України Леонід Кучма переніс святкування на 4 листопада.

Вибір цієї дати був не випадковий: цього дня у 1861 році на територію України прибув перший потяг, який мав назву "Ярослав". Він з'єднував Відень, Краків, Перемишль і Львів. "Ярослав", так би мовити, був першим поїздом міжнародного сполучення.

Саме ж свято День залізничника бере початки з 1896 року в Російській імперії.

З Днем залізничника – вірші та листівки

***

З днем залізничника вітаю,

Праці гарної вам бажаю.

Щоб перон завжди був світлим,

Пасажир же щоб привітним.

Зарплатні бажаю вищої,

З рідними бувати більше.

Гарної завжди дороги,

А в житті вам перемоги.

***

З Днем працівника залізної дороги,

Хай будуть від життя одні лиш перемоги,

Хай завжди все збувається

Усе, що забажається!

Добра, турботи, ласки,

Життя, неначе в казці!

***

Час прийшов нам привітати,

Залізничників зі святом,

Побажати щастя й долі,

Щоб всього було доволі.

Рідні й друзі щоб любили,

Щоб ніколи не хворіли,

А ваші пасажири всі,

Щоб були добрі і не злі.

Зарплатню щоби підняли,

Частіше премії давали,

Щоб горя й бід ви не зазнали,

Й на море кожен рік літали.

***

Залізна дорога долі єднає,

Важлива дорога мільйонів людей.

З днем залізничника щиро вітаємо,

Успіхів, радощів, сонячних днів!

Будьте усміхнені, впевнені будьте,

Захисту вам вищих сил та добра.

Справжніх достатків в роботі здобудьте,

В сім’ях – любові, терпіння, тепла!

***

Хай несе вам колія

Щастя, радості й тепла.

А робота хай дарує

Вдачу, що життям керує.

Хай дороги ведуть у краї,

Що не мають у собі біди.

Хай здійснюються ваші бажання,

Прийміть щирі привітання.

***

З Днем залізничника вітаю!

Легких бажаю я доріг.

Нехай робота надихає,

Щоб досягти мети ти зміг.

Нехай сім’я чекає вдома,

Смачна вечеря, чай, пиріг.

Щоб навіть найсильнішу втому,

Долати вдома легко міг.

Привітання з Днем залізничника у прозі та картинках

***

Вітаю з Днем залізничника України. Бажаю впевнено прямувати до самих мрій по рейкам везіння, через шпали великих можливостей. Бажаю частих привидів для посмішки. Бажаю щастя та кохання. Бажаю романтичних доріг скрізь простори гарних краєвидів, до горизонтів успіху та благополуччя.

***

З Днем залізничника! твоя професія цінна та значима! Ти той, хто єднає людей та допомагає знайомитися зі світом! Бажаю тобі у професійне свято наснаги та радості, творчого розвитку та величезних успіхів! Хай всі бажання швидко матеріалізуються!

***

Вітаю з Днем залізничника! Хочу побажати розквіту твоїй сфері, щоб ти міг пишатися своєю професією! Будь відкритим, щирим та відвертим! Нехай твоя робота приносить людям безліч можливостей подорожувати та знайомитися з чудовими краєвидами різних міст та сіл у різних країнах! Бажаю радості, вдачі та кохання!

***

Вітаю, шановні залізничники України. Бажаю впевнено прямувати до самих мрій по рейкам везіння, через шпали великих можливостей. Бажаю частих привидів для посмішки. Бажаю щастя та кохання. Бажаю романтичних доріг скрізь простори гарних краєвидів, до горизонтів успіху та благополуччя.

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Автор: Аліна Вишневська