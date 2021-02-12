Сьогодні в Китаї відзначають настання Нового року Бика.

Новий рік в Китаї відзначають не 1 січня, як у більшості країн світу, а в другий молодик після зимового сонцестояння. У 2021 році дата Нового року припадає на 12 лютого. Сьогодні китайці зустрічають 4718 рік за китайським календарем. Щороку в цій країні має свій астрологічний тваринний символ, колір і стихію. 2021 рік представляє білий металевий Бик. Точний час настання Нового року в Китаї - 21:05 за Києвом.

Привітання з китайським Новим роком

Новый год в Китае нынче,

Скоро новый зверь придет.

Пусть семье он только счастья

И достаток принесет.

Пусть откроет в день чудесный

Небо вам большой портал,

Чтоб мечту свою и просьбу

В космос каждый вмиг послал.

Зима проходит и вот-вот,

Идёт Китайский Новый год.

Пусть Бык вам принесёт с собой,

Достаток в дом, души покой.

Любовь в сердца, в делах удачу,

Пусть все смеются и не плачут,

Пусть будет мирным небосвод,

И только радость целый год!

Всем в Китайский Новый Год,

Жить желаю — без хлопот,

В море радости купаться,

Жизнью райской наслаждаться,

Не грустить, не унывать,

Дружно праздник отмечать!

И на нотке позитивной,

Жизни Вам, желаю — стильной,

Жизнерадостной, красивой,

Одним словом, лишь — счастливой!

В год Быка желаю я:

«Будьте счастливы, друзья!».

З Новим роком! Білий бик дарує нам прийдешній рік. Нехай цей талісман принесе нам силу, удачу, мужність, стійкість, радість, щирість, любов, турботу і підтримку. Бажаю щастя в родині, особистому житті, роботі. Нехай наші мрії збуваються і виходить все за що б не взялися! А азійський хранитель нам в цьому допоможе.

В китайский Новый год

Пусть двери распахнутся,

И Белый Бык войдёт,

Неся успех на блюдце!

Здоровы будут все,

Мечта осуществится,

По белой полосе

Вся жизнь вперёд помчится!

Пусть будет этот год

Добрей, чем предыдущий,

Удачу принесёт,

Теплом согреет душу!

Хоть год уже в права вступил,

Настал февраль, но вот —

Вдруг снова праздник наступил,

Китайский Новый год!

Повсюду музыка и смех,

Бокалы вновь полны,

Спешим скорей поздравить всех

Мы с праздником зимы!

Пусть будет полной чашей дом,

Пусть жизнь легко идет,

И пусть нам счастье принесет

Китайский Новый год!

Когда зима уж на исходе,

И кое — где подтаял лёд,

Спешат восточные народы,

Встречать Китайский новый Год.

Семейным кругом соберутся,

Зажгут петарды и огни,

И фейерверками взорвутся,

На миллионы искр они.

Здоровья, счастья и и надежду,

Пускай в ваш дом быстрей несёт,

И будет лучше всё, чем прежде,

В грядущий на востоке год!

Вітаю тебе з ще одним Новим роком - китайським! Тепер Новий рік остаточно вступив у свої права! Нехай всі твої бажання збудуться, всі мрії здійсняться, а рік, що наступив, принесе благополуччя, щастя і радість! Я бажаю тобі, щоб всі новорічні побажання здійснилися в потрійному розмірі!

Нехай це свято Нового року буде прикрашене мільярдами яскравих вогнів китайських ліхтариків. І нехай у Вашому житті в цьому році буде стільки ж щасливих випадків, скільки вогників запалять під час святкування. Нехай кожен ваш день буде наповнений удачею і благополуччям, спокоєм і мудрістю, завдяки якій ви завжди зможете приймати тільки вірні рішення, які приведуть вас до великого успіху. Зі святом.

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Автор: Катерина Пулатова