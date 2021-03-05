Красиві привітання для рідних жінок.

Наближається головне свято березня - Міжнародний жіночий день, який подарує українцям додатковий вихідний. Всі дівчата з нетерпінням чекають подарунків і теплих слів в цей день. Щоб висловити свої почуття до близьких жінок, колег і коханої, відправте їм вірш або листівку до 8 березня.

Привітання з Міжнародним жіночим днем

Сьогодні квітнуть всі дівчата,

Бо їхній день, жіноче свято!

То ж будьте радісні, здорові

Руді, блондинки, чорноброві!

Хай сяють щастям ваші очі,

І пристрасними будуть ночі,

Усмішка квітне на вустах,

Хай розцвіте в душі весна!

Із Міжнародним днем жінок вітаю!

Беріть лише найкраще від життя!

В душі нехай вогонь палає,

Хай доля буде радісна, проста.

Хай потаємні збудуться бажання,

І ніжність подарує ця весна.

Удачі, задоволення, кохання,

Від щастя посміхайтеся щодня!

***

Сьогодні всіх жінок, дівчат вітаємо

З жіночим Міжнародним днем!

Цвітіння і натхнення вам бажаємо,

Були подібні щоб до квіток хризантем!

Щоб в сім’ях мир і спокій панував,

І теплота була в стосунках,

Щоб кожен чоловік вас поважав,

Життя було, неначе в візерунках,

Щоб радість вас не залишала,

Завжди щоб було щастя і здоров’я,

Удача щоб у вікна зазирала,

Щоб насолоджувались ви любов’ю!

З святом весни та краси поздоровляю,

Щастя, любові, натхнення бажаю.

Хай до жіночої диво-краси

Трішки додастся квітучої весни!

Настрою гарного, модних обновок,

Дуже цікавих приємних мандрівок.

Бути жаданою, бути прекрасною,

А головне — відчувати це вчасно!

Хай же з закінченням лютих морозів

В вазах у Вас розквітають мімози.

Світлом жіночим хай очі засяють,

З березня святом від серця вітаю!

Вітаю з днем жіночності й краси,

Бажаю завжди пахнути й цвісти.

Хай молодість горить в очах вогнем,

І красивішою ставати з кожним днем.

Бажаю ніжності, турботи і тепла,

Кохала щоб, коханою була.

Щоб щастя твій наповнювало дім,

Любов, достаток й мир жили у нім!

Дружині

Мила, кохана, вітаю з весною,

Ти, наче квітка, вражаєш красою,

Хай твої очі від сонечка сяють,

Мрії безмежні завжди надихають.

Хай буде в нас с тобой вічним кохання,

Спарвдяться кращі надії й бажання,

Від поцілункув хай мліють вуста,

Будь молодою ти років до ста!

З 8 Березня, чарівна!

З 8 Березня, прекрасна!

Моя сонячна царівна,

Моя зіронька ти ясна.

Квіти всі і подарунки,

Сонця круг, прозорість неба,

Поздоровлення й цілунки —

Все сьогодні лиш для тебе!

Привітання з 8 березня для мами

З 8 Березня вітаю

Тебе, мама, та бажаю,

Наче сонечко, палати,

Наче квітка, розквітати,

Що не день, то все радіти,

Неодмінно молодіти,

Ніжно мріяти, кохати

Та на зустріч щастю мчати!

Моя матуся, лагідна і мила,

Нехай весна тобі дарує крила,

Здоров’я та краси тобі надасть,

Та відгородить від усіх нещасть,

Хай принесе тобі весняних мрій,

Чудових днин та радісних подій,

Щоби у домі затишок витав,

А кожен день достаток прибавляв!

Вітаю з 8 березня! Бажаю весняного настрою, нехай на душі завжди буде світло і радісно. Бажаю, щоб на обличчі завжди сяяла посмішка, нехай життя буде щедра на подарунки. У найбільш жіночий день року бажаю простого жіночого щастя і здоров'я. Зі святом!

Найніжніший, світлий і прекрасний день у році - 8 березня! Початок весни, початок життя в природі, перше тепло. Дорогі жінки, нехай це тепло оселиться в ваших будинках і душах. Нехай краса природи надихає. А початок весни символізує початок чогось дуже бажаного і прекрасного у вашому житті! Зі святом!

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У Міжнародний жіночий день поспішаю побажати всього самого доброго, важливого і прекрасного для чудової жінки: вічної молодості і краси, виконуваних мрій і бажань, вражаючих подій і моментів, приємних відчуттів і компліментів, щасливих зустрічей і посмішок, радісних емоцій і новин, романтичного стану любові і захоплення, щоденного натхнення і чарівності!

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Автор: Катерина Пулатова