З 8 березня привітання листівки / фото pinterest.com

Наближається головне свято березня - Міжнародний жіночий день, який подарує українцям додатковий вихідний. Всі дівчата з нетерпінням чекають подарунків і теплих слів в цей день. Щоб висловити свої почуття до близьких жінок, колег і коханої, відправте їм вірш або листівку до 8 березня.

Привітання з Міжнародним жіночим днем

З Міжнародним жіночим днем привітання / фото imagetext.ru

Сьогодні квітнуть всі дівчата,

Бо їхній день, жіноче свято!

То ж будьте радісні, здорові

Руді, блондинки, чорноброві!

Хай сяють щастям ваші очі,

І пристрасними будуть ночі,

Усмішка квітне на вустах,

Хай розцвіте в душі весна!

З 8 березня дівaчині / фото art-shop.com.ua

Із Міжнародним днем жінок вітаю!

Беріть лише найкраще від життя!

В душі нехай вогонь палає,

Хай доля буде радісна, проста.

Хай потаємні збудуться бажання,

І ніжність подарує ця весна.

Удачі, задоволення, кохання,

Від щастя посміхайтеся щодня!

***

Сьогодні всіх жінок, дівчат вітаємо

З жіночим Міжнародним днем!

Цвітіння і натхнення вам бажаємо,

Були подібні щоб до квіток хризантем!

Щоб в сім’ях мир і спокій панував,

І теплота була в стосунках,

Щоб кожен чоловік вас поважав,

Життя було, неначе в візерунках,

Щоб радість вас не залишала,

Завжди щоб було щастя і здоров’я,

Удача щоб у вікна зазирала,

Щоб насолоджувались ви любов’ю!

З 8 березня мамі / фото art-shop.com.ua

З святом весни та краси поздоровляю,

Щастя, любові, натхнення бажаю.

Хай до жіночої диво-краси

Трішки додастся квітучої весни!

Настрою гарного, модних обновок,

Дуже цікавих приємних мандрівок.

Бути жаданою, бути прекрасною,

А головне — відчувати це вчасно!

Хай же з закінченням лютих морозів

В вазах у Вас розквітають мімози.

Світлом жіночим хай очі засяють,

З березня святом від серця вітаю!Листівки з 8 березня / фото art-shop.com.ua

Вітаю з днем жіночності й краси,

Бажаю завжди пахнути й цвісти.

Хай молодість горить в очах вогнем,

І красивішою ставати з кожним днем.

Бажаю ніжності, турботи і тепла,

Кохала щоб, коханою була.

Щоб щастя твій наповнювало дім,

Любов, достаток й мир жили у нім!Картинки з 8 березня / фото imagetext.ru

Дружині

Мила, кохана, вітаю з весною,

Ти, наче квітка, вражаєш красою,

Хай твої очі від сонечка сяють,

Мрії безмежні завжди надихають.

Хай буде в нас с тобой вічним кохання,

Спарвдяться кращі надії й бажання,

Від поцілункув хай мліють вуста,

Будь молодою ти років до ста!Привітання з 8 березня / фото imagetext.ru

З 8 Березня, чарівна!

З 8 Березня, прекрасна!

Моя сонячна царівна,

Моя зіронька ти ясна.

Квіти всі і подарунки,

Сонця круг, прозорість неба,

Поздоровлення й цілунки —

Все сьогодні лиш для тебе! З 8 березня картинки / фото imagetext.ru

Привітання з 8 березня для мами

З 8 Березня вітаю

Тебе, мама, та бажаю,

Наче сонечко, палати,

Наче квітка, розквітати,

Що не день, то все радіти,

Неодмінно молодіти,

Ніжно мріяти, кохати

Та на зустріч щастю мчати!

З 8 березня листівки / фото imagetext.ru

Моя матуся, лагідна і мила,

Нехай весна тобі дарує крила,

Здоров’я та краси тобі надасть,

Та відгородить від усіх нещасть,

Хай принесе тобі весняних мрій,

Чудових днин та радісних подій,

Щоби у домі затишок витав,

А кожен день достаток прибавляв!

З 8 березня вірші / фото art-shop.com.ua

Вітаю з 8 березня! Бажаю весняного настрою, нехай на душі завжди буде світло і радісно. Бажаю, щоб на обличчі завжди сяяла посмішка, нехай життя буде щедра на подарунки. У найбільш жіночий день року бажаю простого жіночого щастя і здоров'я. Зі святом!

З 8 березня привітання / фото art-shop.com.ua

Найніжніший, світлий і прекрасний день у році - 8 березня! Початок весни, початок життя в природі, перше тепло. Дорогі жінки, нехай це тепло оселиться в ваших будинках і душах. Нехай краса природи надихає. А початок весни символізує початок чогось дуже бажаного і прекрасного у вашому житті! Зі святом!

***

У Міжнародний жіночий день поспішаю побажати всього самого доброго, важливого і прекрасного для чудової жінки: вічної молодості і краси, виконуваних мрій і бажань, вражаючих подій і моментів, приємних відчуттів і компліментів, щасливих зустрічей і посмішок, радісних емоцій і новин, романтичного стану любові і захоплення, щоденного натхнення і чарівності!

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Автор: Катерина Пулатова