Співачка зізнається, що ніколи в житті не відчувала такого умиротворення, як зараз.

Британський співачка Адель готова випустити перший за шість років студійний альбом.

Про це співачка оголосила у своєму Twitter.

15-разова володарка "Греммі" продовжить традицію і відобразить у своїй четвертій платівці свій вік на момент роботи над піснями. Вона називатиметься "30".

Робота над альбомом тривала три роки. Співачка зізнається, що на самому початку цього шляху вона "була далека від того, на що сподівалася", але на сьогодні вона "ніколи в житті не відчувала себе більш умиротвореною".

Читайте такожАдель представила уривок першої пісні за шість років (відео)"За цей час я дізналася багато неймовірної правди про себе. Я скинула багато шарів і сховалася в нові. Я відкрила для себе дійсно корисний і здоровий спосіб мислення", - додає Адель.

Реліз альбому призначений на 19 листопада.

Раніше співачка зізнавалася, що найбільший вплив на платівку здійснило її розставання з чоловіком - бізнесменом Саймоном Конеккі і те, як розлучення позначилося на їх синові Анджело Джеймсі.

Крім того, 15 жовтня відбудеться прем'єра її пісні "Easy on Me", яка стане першим синглом з "30".

Як вже повідомляв УНІАН, минулого місяця Адель вперше представила фанатам свого нового бойфренда, футбольного агента Річа Пола.

Автор: Станіслав Кожемякін