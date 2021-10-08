Зірка постала в елегантній фотосесії для глянцю.

Відома британська співачка Адель не припиняє вражати фанатів результатами схуднення - вона скинула 45 кілограмів.

Читайте такожАдель вперше представила всьому світу свого бойфренда: мережа в захватіАртистка знялася для британського та американського Vogue й поділилась знімками на своїй сторінці в Instagram.

Для Vogue Британія Адель позувала на камеру в жовтій сукні з корсетом й "екстремальним" декольте, що ледь утримувало її пишні груди. Це вбрання - від Вів‘єн Вествуд. Доповнила мегастильний образ зірка фірмовими широкими чорними стрілками й акуратно укладеним у локони волоссям.

На обкладинці Vogue США Адель постала в ошатній смарагдовій сукні з довжелезним шлейфом. Елегантності "луку" додає і стильна зачіска - укладене в низький пучок волосся.

В інтерв'ю Vogue Адель розповіла, що схуднення не було самоціллю. Просто після важкого розлучення з американським бізнесменом Саймоном Конекі у 2019 році вона стала справлятися зі стресом завдяки заняттям у спортзалі.

Чим відома співачка Адель

Адель - британська співачка, автор-виконавець і поетеса, лауреат 15 премій "Греммі" (з 18 номінацій) і перший музикант, який зумів виграти у номінаціях "Альбом року" (21 і 25), "Запис року" і "Пісня року" двічі. Пісня Skyfall в її виконанні отримала премії "Оскар" і "Золотий глобус".

Останній альбом Адель під назвою "25" вийшов у 2015-му. Реліз очолила композиція Hello, що отримала три "Греммі". Ця платівка була визнана "Альбомом року" і "Найкращим поп-альбомом з вокалом".

15 жовтня артистка випустить першу за 6 років пісню Easy On Me.

Автор: Ольга Робейко