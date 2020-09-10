На що піти в кіно з 10 вересня: довгоочікувана прем’єра видовищної «Мулан» та найкраще австрійське кіно

Новий кінотиждень виявився доволі «жадібним» на прем’єри. Тож усі лаври вочевидь дістануться масштабній екранізації диснеївського мультфільму «Мулан» про відважну дівчину-воїна в Стародавньому Китаї. Крім того, на глядачів чекає легка комедія з зіркою латиноамериканського телебачення 2000-х Наталею Орейро, а також два фестивальних покази – Тиждень австрійського кіно та Каннський фестиваль короткометражок. На що піти в кіно з 10 вересня, читайте в огляді від УНІАН.

Мулан / Mulan (США, 2020)

Масштабна пригодницька драма від Disney цього тижня нарешті потрапить на «великі екрани» по всьому світові. Слід сказати, шлях цього проекту з бюджетом в 200 мільйонів доларів до глядачів був дуже нелегким. Фільм за однойменним мультфільмом 1998 року хотіли знімати ще у 2010 році, однак тоді щось не склалося і робота зупинилася. Знову до нього повернулися через 5 років, а зйомки почалися лише у 2018 році. Цього ж року він мав вийти в прокат, однак зрештою прем’єру перенесли на березень 2020 року.

Світова прем’єра «Мулан» відбулася в Голівуді 9 березня 2020 року, а в кінотеатрах фільм мав з’явитися 27 березня. Втім, карантин знову сплутав плани прокатникам. Прем’єру пересували ще кілька разів, поки в Disney взагалі не вирішили зняти картину з прокату в США. Натомість фільм офіційно випустили в онлайн-прокат з 4 вересня на стрімінговому сервісі Disney+. Мешканці інших країн – тих, де вже працюють кінотеатри та не представлений Disney+, таки зможуть подивитися «Мулан» на великому екрані з 10 вересня. Серед них і українські глядачі.

Сюжет «Мулан» базується на середньовічній китайській баладі про Хуа Мулань – жінку, яка вступила до лав армії замість свого батька, щоб врятувати його життя. Коли на Китайську імперію нападають загарбники, імператор призиває до свого війська по одному чоловікові з кожної родини. Однак оскільки батько Мулан, в минулому почесний воїн, зараз вже старий та кволий, а синів у нього немає, вона сама вирішує вступити до війська, замаскувавшись під хлопця.

Головну роль в картині виконала китайська акторка, співачка та модель Лю Іфей, яка на батьківщині має кілька престижних нагород. Для неї «Мулан» стала першим великим закордонним проектам. До речі, також вона виконала одну з пісень з саундтреку до «Мулан». Разом з нею у фільмі зіграла китайська акторка Гун Лі, на рахунку якої такі відомі поза межами Китаю стрічки, як «2046», «Мемуари гейші», «Молодий Ганнібал», «Шанхай» та інші. Роль імператора у фільмі виконав легенда бойовиків Джет Лі («Одного разу в Китаї», «Ромео має померти», «Нестримні»).

Режисером картини виступила новозеландська режисерка Нікі Каро, у послужному списку якої такі драматичні кінокартини, як «Дружина доглядача зоопарку», «МакФарланд» та «Північна країна». Також на її рахунку номінація на «Золоту пальмову гілку» Канського кінофестивалю 1994 року за короткометражку Sure to Rise.

Фільм вже отримав перші відгуки. І тут цікавий момент: критики сприйняли його доволі непогано, назвавши його справжнім «візуальним дивом». Були певні питання до «глибини сюжету», хоча, погодьтеся, в таких фільмах все ж головне – картинка. І з цим автори впоралися відмінно.

А ось глядачі сприйняли «Мулан» більш прохолодно, про що свідчать і доволі невисокі касові збори. Можливо, запропонований Disney онлайн-формат не спрацював: все ж платити 29,99 доларів за перегляд такого видовищного фільму на дивані на невеличкому екрані – доволі сумнівне задоволення. Подивимося, які збори у «Мулан» будуть після першого уїк-енду показів в кінотеатрах світу.

До речі, не вдалося фільму уникнути і кількох скандалів. Починаючи від бойкоту з боку Гонконгу та ще кількох дружніх країн через те, що у 2019 році виконавиця головної ролі Лю Іфей засудила дії гонконгських протестувальників після побиття ними журналіста та висловила підтримку діям поліції. Також своє невдоволення висловила китайська опозиція, якій не сподобалося, що окремі сцени фільму знімалися на заході Китаю в Синьцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР), де правозахисники зафіксували масові факти застосування репресій до місцевого населення з боку комуністичної влади КНР.

Крім того, з екранізації «випали» кілька персонажів, присутніх в оригінальному сюжеті. Серед них любовний інтерес Мулан капітан Лі Шанг, якого розділили на двох окремих персонажів через небажання продюсерів в контексті розповсюдження руху Me Too показувати на екрані романтичну лінію «командир-підлегла». Крім того, з фільму прибрали дракончика Мушу, який допомагав Мулан під час її пригод та був справжнім улюбленцем глядачів. Режисерка стрічі Нікі Каро стверджує, що його прибрали, щоб надати фільму більш реалістичного вигляду, одночасно з цим викресливши чимало кумедних моментів та пісенних номерів, які дуже подобалися фанатам мультфільму. Втім, продюсер картини Джейсон Рід назвав дещо іншу причину – небажання образити Китай, де дракони є символом поваги, сили та могутності, тоді як в мультфільмі він зображувався скоріше комічним та не надто розумним.

Супер-крейзі / Чокнутая / Re loca (Аргентина, 2018)

Пам’ятаєте, на початку 2000-х ваші бабусі дивилися аргентинський телесеріал «Дикий ангел» з Наталею Орейро в головній ролі? За 20 років акторка, яка користувалася шаленою популярністю на пострадянському просторі, переважно знімалася на батьківщині та інколи в Росії, з якою в неї особливо теплі стосунки. Настільки, що акторка навіть попросила російське громадянство (хоча потім заявила, що не планує жити в Росії, а громадянство хоче лише на знак пошани від росіян).

Так чи інакше, але в кризовий кіносезон 2020 року в український кінопрокат потрапила аргентинська стрічка дворічної давнини Re loca з Орейро в ролі 40-річної Пілар, яка починає говорити все, що вона насправді думає, і робити все, про що мріють люди. Це доволі легка комедія переважно для жіночої аудиторії, де піднімається актуальна нині тематика про здобуття особистої свободи в нинішніх умовах.

В Аргентині фільм отримав доволі непогані відгуки – він не надто претензійний і добре підходить, приміром, для вечірнього походу в кіно з компанією подружок. Також на батьківщині фільм зібрав чималу «касу», ставши там одним з найпопулярніших релізів.

Тиждень австрійського кіно 2020

Невеличкі кінофестивалі національного кіно, в рамках яких українських глядачів знайомлять з останніми кіноновинками з різних країн, вже стали давньою традицією в Україні. Карантин трохи відкоригував плани прокатників – приміром, фестиваль швейцарського кіно цього літа пройшов в онлайн-режимі. І ось у вересні традицію відроджують австрійці.

Отже, з 10 по 15 вересня в столичному кінотеатрі «Жовтень» вже вдев’яте відбудеться Тиждень австрійського кіно. Українським глядачам покажуть чотири повнометражні фільми 2018-2019 років випуску, а також добірку короткометражок.

Відкриватиме фестиваль історична драма «Мій друг Зиґмунд Фройд» / Der Trafikant (Австрія, Німеччина, 2019) від режисера Ніколауса Лейтнера. В центрі сюжету – молодий хлопець Франц, який переїжджає до Відня з невеличкого села невдовзі після Аншлюсу Австрії фашистською Німеччиною. Там він зустрічає свою першу і, як йому здається, останню любов. У тонкощах бажань і спокус йому допомагає розібратися новий друг та найбільший експерт у цій справі – сам Зиґмунд Фройд, якого зіграв легендарний Бруно Ганц («Небо над Берліном», «Бункер», «Дім, який побудував Джек»). До речі, на фільм-відкриття вже немає квитків в продажу, однак ще можна потрапити на його другий показ 15 вересня.

Також в рамках фестивалю покажуть драму «Земля під моїми ногами» / Der Boden unter den Füßen (Австрія, 2019), в центрі сюжету якої – успішна бізнес-консультант Лола, життя якої ідеально налаштоване. Однак все міняється, коли в її життя повертається старша сестра Конні, яка довгий час перебуває в психічній лікарні. Серед здобутків картини – номінації на премію «Золотий ведмідь» та на приз Teddy за найкращий художній фільм на Берлінському кінофестивалі 2019 року.

Якщо ви шукаєте щось більш легке, то вас може зацікавити пригодницький фільм «Як я навчився бути дитиною» / Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein (Австрія, Німеччина, 2019). Події фільму відбуваються в Австрії наприкінці 1950-х років. У родині австрійських кондитерських магнатів підростає молодший син, від природи наділений приголомшливою уявою та почуттям гумору. Його батько, тиран і цинік, не може ужитися з настільки непосидючою дитиною і відправляє його в коледж. Однак і там юний ексцентрик Пауль примудряється жити в світі власних фантазій. Втім, незабаром йому доведеться дізнатися про деякі подробиці біографії свого батька і спробувати переосмислити його неоднозначну особистість.

Крім того, в рамках Тижня австрійського кіно глядачі зможуть потрапити за лаштунки легендарної Віденської опери. Документальний фільм «За лаштунками Віденської опери»/ Backstage Wiener Staatsoper (Австрія, 2019) показує дивовижну енергію повсякденної рутини за лаштунками: скажений темп, точність, майстерність і творчість, маленькі жести та великі зусилля – все це створює щовечірнє диво опери.

Любителів короткого метра порадує Програма короткого метра Ars Electronica-2019, що зібрала найкращі короткометражки з усього світу – анімаційні стрічки, відеоарт, найкращі документальні та ігрові фільми, показані в рамках австрійського фестивалю Ars Electronica 2019 в австрійському Лінці.

Каннський фестиваль короткометражних фільмів 2020

Ще один подарунок для українських кіноманів – Каннський фестиваль короткометражних фільмів, показаних у Каннах в 2019 році. До добірки потрапили 7 найкращих картин, відзначених кінокритиками. Серед них стрічка молодого французького режисера, яка стала переможцем Cinéfondation, а також картини з Японії, Ізраїлю, Угорщини та Албанії. Програма показу: «Гран-Букет», «Розрив», «Джеремайя», «І Був Ведмідь», «До Сей Пори», «Вантажівка», «Рука в руці».

Що ще подивитися в кіно з 10 вересня

Також в українських кінотеатрах продовжується показ фільмів, що вийшли в прокат у попередні тижні. Зокрема, науково-фантастичний бойовик Крістофера Нолана «Тенет», супергеройський фільм «Нові мутанти», чуттєва мелодрама «Після сварки», українська драма про події в окупованому Луганську «Забуті», музична комедія «Білл і Тед» та інші.

Марина Григоренко