Мультфільм "Агент Елвіс" вийде на Netflix 17 березня 2023 року.

Netflix випустив перший трейлер і оголосив дату виходу комедійного анімаційного серіалу для дорослих "Агент Елвіс" (Agent Elvis), автором ідеї якого стала вдова короля рок-н-ролу Присцила Преслі.

За сюжетом мультфільму, легендарний музикант погоджується працювати на секретну шпигунську організацію, яка бореться із загрозами держбезпеці США.

Короля рок-н-ролу в мультфільмі озвучив Меттью Макконахі ("Далласький клуб покупців", "Інтерстеллар", "Джентльмени", "Справжній детектив"). Також свої голоси героям серіалу дали Крістіна Хендрікс ("Божевільні", "Драйв"), Саймон Пегг ("Зомбі на ім'я Шон", "Місія нездійсненна", "Зоряний шлях"), Кіран Калкін ("Скотт Пілігрим проти всіх", "Спадкоємці"). Прісцила Преслі з'явилася в мультфільмі в ролі самої себе.

Мультфільм "Агент Елвіс" вийде на Netflix 17 березня 2023 року.

З іншими серіальними новинками березня ви можете ознайомитися в нашому окремому огляді.

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