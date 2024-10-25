Прем'єра серіалу запланована на 29 листопада 2024 року.

Американський телеканал Showtime представив перший трейлер шпигунського трилера "Агентство" (The Agency), головну роль в якому виконав двічі номінант на премію "Оскар" Майкл Фассбендер ("Безславні виродки", "Прометей", "Сором", "Вбивця", франшиза "Люди Ікс").

В центрі сюжету цього напруженого серіалу, знятого на основі французького шоу "Бюро легенд" (2015) – загадковий відділ ЦРУ, який відповідає за підготовку та роботу з таємними агентами на довгострокових місіях, які роками живуть під фальшивими іменами, з метою виявлення та вербування джерел розвідки. Фассбендер грає роль одного з найдосвідченіших агентів відділу з кодовим ім'ям "Марсіанин".

Окрім Фассбендера у серіалі зіграли такі голлівудські зірки, як Річард Гір ("Первісний страх", "Осінь у Нью-Йорку", "Чикаго"), Джоді Тернер-Сміт (серіали "Анна Болейн", "Зоряні війни: Аколіт", "Погана мавпа"), Джеффрі Райт ("Бетмен", "Місто астероїдів", серіал "Світ Дикого заходу"), Кетрін Вотерстон ("Стів Джобс", "Чужий: Заповіт", "Фантастичні звірі і де їх шукати") та інші.

Одним з продюсерів серіалу виступив Джордж Клуні ("Одинадцять друзів Оушена", "Прочитати і спалити", "Самотні вовки").

Прем'єра серіалу запланована на 29 листопада 2024 року. Загалом перший сезон "Агентства" налічуватиме 10 епізодів, перші два з яких вийдуть одночасно.

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