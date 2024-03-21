Прем'єра серіалу запланована на 4 червня 2024 року.

Стрімінговий сервіс Disney+ показав перший трейлер науково-фантастичного міні-серіалу "Аколіт" (The Acolyte), який стане частиною всесвіту "Зоряних воєн" (Star Wars).

Новий серіал розповість про події, що відбулися наприкінці епохи Розквіту Республіки приблизно за 100 років до подій фільму "Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза". У центрі сюжету серіалу – молода дівчина, у минулому падаван, яка разом з її вчителем-джедаєм починають розслідувати серію злочинів і стикаються з силами більш зловісними, ніж вони могли собі уявити.

Головні ролі в серіали виконали Амандла Стенберг ("Людина-павук: Павутина всесвітів", "Ріо 2") і Лі Джондже – виконавець головної ролі в серіалі "Гра в кальмара". Також у шоу задіяні Керрі-Енн Мосс (франшиза "Матриця", серіал "Джессіка Джонс"), Менні Хасінто ("Топ Ган: Меверік", серіали "У кращому світі", "Новий смак вишні"), Джоді Тернер-Сміт ("Неоновий демон", "Після Янга"), Дафні Кін ("Логан", серіал "Темні початки"), Маргарита Левієва ("Бабій", "Лофт") і фінський баскетболіст Йонас Суотамо. Останній раніше вже грав у кількох фільмах серії "Зоряні війни" – він замінив Пітера Мейхью, який помер у 2019 році, в ролі Чубакки. У новому фільмі йому теж дісталася роль вукі – Келлнака.

Творцем серіалу є Леслі Гедланд, яка до цього працювала над шоу "Матрьошка" від Netflix.

Перший сезон мінісеріалу налічуватиме вісім епізодів, перші два з яких вийдуть одночасно 4 червня 2024 року.

Інші серіали медіафраншизи "Зоряні війни"

Наразі всесвіт "Зоряні війни" випустив п'ять ігрових серіалів. Першим став "Мандалорець" із Педро Паскалем у головній ролі, який стартував 2019 року і наразі налічує три сезони. У 2021 році вийшов його перший спін-офф "Книга Боби Фетта", а у 2023 році – ще одне відгалуження "Асока", уже продовжений на другий сезон.

Крім того, у 2022 році вийшли серіали "Обі-Ван Кенобі" з Юеном Макгрегором і "Андор" з Дієго Луною – другий сезон останнього має вийти у 2025 році.

Також на 2024 рік, крім "Аколіта", заплановано вихід серіалу "Опорна команда" з Джудом Лоу в головній ролі.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що кіновсесвіт "Зоряні війни" поповниться повнометражним фільмом "Мандалорець і Грогу" (The Mandalorian & Grogu), який стане продовженням популярного однойменного серіалу з Педро Паскалем у жанрі космічний вестерн.

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