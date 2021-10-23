Церемонія відбулася в місті Санта-Фе штату Нью-Мексико. Саме там сталася жахлива трагедія.

Голлівудський актор Алек Болдуін, який випадково вистрілив в оператора Галину Гатчінс, прийшов на закриту церемонію прощання із загиблою.

Про це пише газета New York Post. За даними видання, церемонія пройшла в місті Санта-Фе штату Нью-Мексико. Саме там сталася трагедія.

"Болдвін був присутній у п'ятницю ввечері на закритій церемонії прощання з 42-річним кінооператором", - йдеться в повідомленні.

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Відкрите прощання з Галиною Гатчінс має відбутися сьогодні, 23 жовтня, передає ТСН.

Актор Алек Болдвін застрелив на зйомках людину: що відомо

22 жовтня стало відомо, що Болдвін випадково поранив на зйомках двох людей, одна з яких померла. Управління шерифа повідомило, що актор застрелив оператора, 42-річну українку Галину Гатчінс. Вона була доставлена по повітрю в лікарню в Альбукерке, де і померла. Як повідомляється, знімальна група знімала сцену, в якій використовувалася вогнепальна зброя.

Незабаром стали відомі подробиці про загиблу. Оператор-постановник Галина Гатчінс, яка постраждала на зйомках фільму "Раст", закінчила КНУ і довгий час знімала документалки. Після цього місце події показали з висоти на відео.

Генеральне консульство України в Сан-Франциско відреагувало на інцидент, а також стало відомо про реакцію акторів і знімальної групи на трагедію.

Автор: Ірина Погоріла