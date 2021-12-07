В український прокат фільм з Бредлі Купером та Кейт Бланшет в головних ролях вийде 20 січня 2022 року.

Вийшов новий трейлер нуарного трилера "Алея жаху" (Nightmare Alley) від визнаного майстра жанру Ґільєрмо дель Торо ("Хеллбой: Герой з пекла", "Лабіринт Фавна", "Багряний пік", "Форма води").

Як повідомляє Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 20 січня 2022 року.

Картина зібрала дійсно зірковий акторський склад: Кейт Бланшетт ("Володар Перснів", "Загадкова історія Бенджаміна Баттона"), Бредлі Купер ("Американська афера", "Народження зірки"), Руні Мара ("Дівчина з тату дракона", "Вона"), Пол Андерсон ("Шерлок Холмс: Гра тіней", "Легенда Г'ю Гласса"), Віллем Дефо ("Антихрист", "Тінь вампіра"), Мері Стінберґен ("Прислуга", "Ніксон"), Тоні Коллетт ("Шосте відчуття", "Години"), Рон Перлман ("Хеллбой: Герой із пекла", "Драйв") та інші.

У центрі сюжету стрічки "Алея жаху" – амбітний карнавальний фокусник (Бредлі Купер). Він має талант маніпулювати людьми кількома добре підібраними словами, та одного дня знайомиться з жінкою-психіатром (Кейт Бланшетт), яка є навіть небезпечнішою за нього самого.

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Автор: Марина Григоренко