Компанія Amazon веде перемовини про купівлю однієї з найстаріших студій з виробництва кіна «MGM» за 9 мільярдів доларів.
Про це пише BBC.
Читайте такожСьогодні перший півфінал "Євробачення 2021": де та коли дивитися шоу онлайнMGM – одна з найстаріших і найвідоміших студій Голлівуду з віковою історією та фірмовим логотипом лева на заставці.
У разі успішних перемовин і купівлі стрімінговий сервіс Amazon Prime Video отримає доступ до величезного каталогу культового контенту – класики фільмів й телешоу за 100 років кіна США.
За інформацією ЗМІ, материнська компанія студії MGM Holdings розглядає можливість її продажу з кінця 2020 року.
MGM, зокрема, випустив франшизу фільму про Джеймса Бонда та популярний серіал «Розповідь служниці».
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