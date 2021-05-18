Amazon Prime Video може отримати доступ до класики американського кінематографа.

Компанія Amazon веде перемовини про купівлю однієї з найстаріших студій з виробництва кіна «MGM» за 9 мільярдів доларів.

Про це пише BBC.

Читайте такожСьогодні перший півфінал "Євробачення 2021": де та коли дивитися шоу онлайнMGM – одна з найстаріших і найвідоміших студій Голлівуду з віковою історією та фірмовим логотипом лева на заставці.

У разі успішних перемовин і купівлі стрімінговий сервіс Amazon Prime Video отримає доступ до величезного каталогу культового контенту – класики фільмів й телешоу за 100 років кіна США.

За інформацією ЗМІ, материнська компанія студії MGM Holdings розглядає можливість її продажу з кінця 2020 року.

MGM, зокрема, випустив франшизу фільму про Джеймса Бонда та популярний серіал «Розповідь служниці».

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Автор: Яна Ставська