Голлівудська зірка провела час зі своєю дочкою Шайло.

Голлівудську актрису і посла доброї волі ООН Анджеліну Джолі помітили в Римі. Разом зі своєю 16-річною дочкою Шайло вона відвідала концерт всесвітньо відомої рок-групи Maneskin, яка перемогла на Євробаченні-2021.

Знімки Джолі і її спадкоємиці були опубліковані в Instagram. Під час концерту актриса аплодувала, підтанцьовувала і навіть підспівувала, що говорить про те, що творчість італійських музикантів оскароносній зірці явно до душі.

Зазначимо, на цьому ж концерті в Римі Maneskin прямо зі сцени послали Путіна. Це стало черговим доказом того, що Україну підтримує весь світ.

Так, прямо під час виступу соліст Даміано Давид вимовив: "Fuck putin! Fuck war! Ідіть всі, хто проти того, що я зараз озвучив".

Нагадаємо, навесні цього року Джолі прибула в Україну. Спочатку її помітили в одному з кафе Львова. Вона поспілкувалася з біженцями, побувала на залізничному вокзалі, куди прибувають евакуаційні поїзди. Зірці навіть довелося спуститися в бомбосховище через оголошення повітряної тривоги і ризик ракетного удару.

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