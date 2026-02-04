Аня Тейлор-Джой зіткнеться з темним минулим у новому серіалі: дата прем'єри

Проект став одним з ключових і очікуваних прем'єр Apple TV в 2026 році.

Стрімінговий сервіс Apple TV показав офіційний тизер нового драматичного міні-серіалу "Лакі" (Lucky) з Анею Тейлор-Джой у головній ролі. Вона ж виступила одним з виконавчих продюсерів проєкту.

Відомо, що шоу засноване на однойменному бестселері письменниці Марісси Степлі. Серіал обіцяє поєднати напружений сюжет з глибокими сюжетними поворотами, а сам проєкт став одним із ключових і очікуваних прем'єр стрімера в 2026 році.

Серіал "Лакі": тизер

Серіал "Лакі": сюжет

У центрі сюжету серіалу – дівчина на ім'я Лакі, яку грає Тейлор-Джой. Вона виросла в злочинному середовищі і залишила цей спосіб життя, але події змушують її знову зіткнутися зі своїм темним минулим, щоб врятуватися від небезпеки і спробувати почати все заново. У серіалі присутня напружена динаміка, коли Лакі доводиться бути на крок попереду переслідування, намагаючись вижити і змінити свою долю.

Прем'єра серіалу запланована на 15 липня 2026 року, і в цей день на платформі вийдуть відразу два перших епізоди, а потім нові серії будуть з'являтися щотижня до серпня.

У проекті також знялися такі актори, як Аннет Бенінг, Тімоті Оліфант, Аунджану Елліс-Тейлор, Дрю Старкі, Кліфтон Коллінз мл. і Вільям Фіхтнер, що робить акторський ансамбль особливо сильним і різноманітним.

