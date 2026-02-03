Вийшов тизер 2 сезону кримінальної чорної комедії 'Друзі та сусіди' з Джоном Геммом

Прем'єра продовження популярного серіалу від Apple TV запланована на 3 квітня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Apple TV показав перший тизер другого сезону чорнокомедійного кримінального серіалу "Друзі та сусіди" (Your Friends & Neighbors).

Головний герой серіалу – нещодавно розведений менеджер хедж-фонду з Нью-Йорка Ендрю "Куп" Купер, який після звільнення починає здійснювати крадіжки з будинків багатіїв у передмісті, щоб підтримувати високий рівень життя своєї сім'ї. Ці крадіжки надихають його доти, доки він не вирішує пограбувати не той будинок не у той час.

Головну роль у серіалі виконав Джон Гемм (серіали "Парки та зони відпочинку", "Ранкове шоу", "Фарго").

Відео дня

Також у шоу задіяні Олівія Манн (серіали "Новенька", "Новини") та Аманда Піт ("Дев'ять ярдів", серіал "Гарна дружина").

Другий сезон серіалу стартує 3 квітня 2026 року на Apple TV. Він налічуватиме 10 епізодів, які виходитимуть по одному раз на тиждень з фіналом 5 червня. Вже відомо, що у серіалу буде третій сезон.

Як оцінили перший сезон серіалу "Друзі та сусіди"

Прем'єра першого сезону серіалу "Друзі та сусіди" відбулася 11 квітня 2025 року.

Наразі оцінка першого сезону шоу на IMDb становить 7,7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 79% схвалення від критиків та 81% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 63 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 6,7 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

"Уїдливо дотепна інтерпритація"Пуститися берега", "Друзі та сусіди" час від часу спотикається, але має нескінченно привабливого для перегляду аватара в особі зірки Джона Хемма", – звучить консенсус критиків на Rotten Tomatoes.

Вас також можуть зацікавити новини: