З'явився перший трейлер анімаційного спін-оффу 'Дивних див' (відео)

Дітлахам знову доведеться стикнутися з небезпекою.

Netflix оголосив дату прем’єри та показав перший тизер майбутнього анімаційного серіалу "Stranger Things: Tales From ’85".

Як пише Tudum, проєкт створюють шоураннер Ерік Роблс та співавтори оригінального серіалу Метт і Росс Даффери. Серіал слідкуватиме за пригодами Одинадцять, Майка, Вілла, Дастіна, Лукаса і Макс взимку 1985 року. Також глядачі знову зустрінуть Джима Гоппера, Стіва Гаррінґтона та Ненсі Вілер.

"Щось із "Потойбіччя", мабуть, вижило...", - йдеться у синопсисі.

Відео дня

На початку відео можна побачити, як герої повертаються до звичного життя, однак вже невдовзі стає зрозуміло, що під товщею льоду прокидається щось жахливе. Новий ролик також демонструє незвичних істот, що блукають містечком.

"Це як поєднання науки лабораторії Гокінса та матерії з іншого світу. Коли ви поєднуєте їх, то отримуєте таких істот, які існують у нашому світі", - пояснив Роблес.

"Stranger Things: Tales From ’85" стартує 23 квітня на Netflix.

Нагадаємо, раніше брати Даффери пояснили фінал останнього сезону серіалу "Дивні дива", а також прокоментували популярні фанатські теорії щодо долі головних героїв шоу.

