KHAYAT зізнався, що має фаворитку-суперницю на Нацвідборі

Співак відзначив її творчість та саму пісню.

Український співак KHAYAT зізнався, хто з суперників на Національному відборі на "Євробачення-2026" подобається йому найбільше.

В інтерв'ю Славі Дьоміну виконавець розповів, що зазвичай намагається відокремлювати особистість співака та його творчість. Однак у випадку з колишньою солісткою гурту Go_A, тепер відомою як Monokate (справжнє ім'я - Катерина Павленко), йому подобаються обидві сторони:

"Мені імпонує Катя Монакейт в цілому - і як людина, і музика, яку вона створює.... Я зараз кажу про творчість, саме про пісню, яку вона подала. Ну, і про Євробачення. Її пісня також достатньо "євробаченська".

Також артист зізнався, що йому подобалася вінницька співачка MON FIA (Софія Семенюк), тож він засмутився, що вони конкурували у "Дії" за голоси українців.

"Я прекрасно розумію її, як людина, яка колись також вперше потрапила в фінал без досвіду. І я знаю, що вона дуже довго готувалась", - додав співак.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Тіна Кароль дала оцінку виконавцям, які пройшли у фінал цьогорічного відбору на "Євробачення". За словами артистки, цього року слід чекати на запеклу боротьбу між учасниками, адже ті вже не бояться ризикувати.

