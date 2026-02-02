Артистка закликала водіїв бути уважнішими, адже на дорогах дуже слизько.

Відома українська співачка Наталія Могилевська потрапила у ДТП. Аварія сталася у Києві у понеділок, 2 лютого.

Про інцидент зірка розповіла у своєму Instagram. Вона поділилася відео з міста події. На кадрах видно, що на дорозі зіткнулися три транспортних засоби – два легковики та вантажівка.

"Друзі, у нас невеличка аварія. А я чекаю таксі", – розповіла співачка на відео.

Могилевська зазначила, що на дорогах зараз дуже слизько.

"Потрапили в ДТП. Друзі, бережіть себе, будьте уважними на дорозі. Всюди ожеледиця та дуже слизько", – написала вона.

Реклама

ДТП з українськими зірками

11 листопада стало відомо, що реперка Alyona Alyona потрапила в ДТП. На щастя, тоді ніхто не постраждав. Однак у представниці України на Євробаченні-2024 забрали права.

У жовтні минулого року популярна українська співачка Lida Lee розповіла, що потрапила в аварію. Сталося за кілька днів до запланованих зйомок її кліпу на пісню "Літай".

Внаслідок аварії співачка, справжнє імʼя якої Лідія Скорубська, отримала хлистову травму шиї.

Вас також можуть зацікавити новини: