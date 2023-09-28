В прокат фільм має вийти 2 лютого 2024 року.

Кінокомпанія Universal Pictures представила перший трейлер шпигунського комедійного бойовика "Арґайл" (Argylle), одну з ролей в якому виконав Генрі Кавілл.

В центрі сюжету фільму – невпевнена в собі авторка шпигуньких романів про суперагента Арґайла Еллі Конвей. Вона майже не виходить із дому і ні з ким не спілкується, окрім своєї матері та улюбленого кота Алфі. Аж раптом Еллі потрапляє в реальний світ шпигунства, коли сюжети її книг занадто наближаються до діяльності зловісного підпільного синдикату. Тоді на горизонті з'являється справжній шпигун Ейден, щоб нібито врятувати її від викрадення чи вбивства (або обох), і таким чином Еллі та її кіт занурюються в таємний світ, де ніщо й ніхто не є тим, що здається.

Роль Еллі виконала Брайс Даллас Говард ("Таємничий ліс", "Світ юрського періоду", "Рокетмен"), а Ейдена зіграв Сем Роквелл ("Сім психопатів", "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі", "Кролик Джоджо"). Генрі Кавіллу ("Людина зі сталі", "Місія нездійсненна: Фолаут", "Відьмак") дісталася роль шпигуна з книг Арґайла.

Також у фільмі зіграли Браян Кренстон ("Драйв, "Арго", серіал "Пуститися берега"), Кетрін О'Гара ("Бітлджус", "Один вдома", "Продавці болю"), Джон Сіна (серіал "Миротворець", фільми "Загін самогубців: Місія навиліт", "Форсаж 9"), Семюель Л. Джексон ("Кримінальне чтиво", "Джанґо вільний", франшиза "Месники"), Аріана Дебоз ("Вестсайдька історія", серіал "Світ Дикого Заходу"), Софія Бутелла ("Kingsman: Секретна служба", "Екстаз", "Бунтівний місяць") та поп-зірка Дуа Ліпа ("Барбі").

Режисером фільму виступив Метью Вон (трилогія "Кінгсман", ділогія "Пипець", "Люди Ікс: Перший клас", "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього"). Сценарій до фільму написав Джейсон Фукс ("Льодовиковий період 4: Континентальний дрейф", "Диво-Жінка"), також він зіграв одну з другорядних ролей у фільмі.

В прокат фільм має вийти 2 лютого 2024 року, а пізніше він буде випущений онлайн на Apple TV+.

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