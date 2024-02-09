В український прокат фільм вийде 20 червня 2024 року.

Вийшов український трейлер кримінальної драми "Байкери" (The Bikeriders) з Остіном Батлером та Томом Гарді в головних ролях.

Події фільму, заснованого на реальних подіях, відбуваються на Середньому Заході у 1960-х роках, де з'являється вигаданий клуб мотоциклістів. Однак протягом десятиліття клуб перетворюється з місця, де збиралися місцеві аутсайдери, на зловісну банду, яка загрожує унікальному способу життя первісної групи.

Окрім Батлера ("Дюна 2", "Елвіс", серіал "Володарі повітря") та Гарді ("Веном", "Темний лицар повертається", "Шалений Макс: Дорога гніву") в фільмі зіграли Джоді Комер ("Остання дуель", "Персонаж", серіал "Вбиваючи Єву"), Майкл Шеннон ("Людина зі сталі", "Ножі наголо", "Форма води"), Норман Рідус ("Святі з нетрів", серіал "Ходячі мерці"), Бойд Голбрук ("Загублена", "Індіана Джонс і реліквія долі", серіал "Нарко") та інші.

Режисером виступив Джефф Ніколс, який до цього зняв фільми "Мад", "Спецвипуск опівночі" та інші.

Прем'єра фільму відбулася ще наприкінці серпня 2023 року на американському кіновестивалі Telluride. Спочатку він мав вийде в прокат на початку грудня 2023 року, однак був перенесений через найтриваліший в історії Голлівуду страйк акторів.

Нині оцінка фільму на IMDb становить 7,6 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes у нього 86% схвалення від критиків. На Metacritic фільм отримав від кіноекспертів 71 бал зі 100, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Як повідомила прес-служба B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 20 червня 2024 року.

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