'З глибини': Netflix показав тизер напруженого серіалу з Джошем Гартнеттом і Чарлі Гітоном

Серіал стане доступний 8 жовтня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав тизер трилер-мінісеріалу "З глибини" (Below), який також проходить на теренах Інтернету під назвою "Глибина".

За сюжетом, коли загадкове морське чудовисько починає тероризувати рибальське містечко в Ньюфаундленді, суворий рибалка Келвін Пенні та його сім'я стають на захист своєї дружної спільноти.

Головну роль у серіалі виконав Джош Гартнетт ("Перл Гарбор", "Гнів людський", "Западня", "Рейс навиліт", "Веріті").

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Також у проєкті задіяні Маккензі Девіс ("Марсіянин", "Той, хто біжить по лезу 2049", "Термінатор: Фатум", "Не говори зі злом"), Чарлі Гітон ("Нові мутанти", серіал "Дивні дива"), Наташа Генстридж ("Особина", "Дев'ять ярдів", серіал "Фолаут") та інші.

Прем'єра серіалу відбудеться на Міжнародному кінофестивалі у Торонто у вересні 2026 року.

Мінісеріал налічуватиме шість епізодів, для широкої аудиторії усі вони вийдуть одночасно 8 жовтня 2026 року.

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