Вийшов трейлер екранізації фентезі-бестселера 'Діти Крові та Кістки' (відео)

В український прокат фільм вийде 14 січня 2027 року.

Вийшов український трейлер грандіозного магічного фентезі "Діти Крові та Кістки" (Children Of Blood And Bone), що є екранізацією однойменного роману письменниці Томі Адейємі (першої частини її серії "Спадок Ор'їші).

Події фільму відбуваються у вигаданій африканській країні Оріші, серцем народу якої колись була магія, але жорстокий правитель відібрав її, прирікши цілий народ на страх і безсилля. Юна Зелі отримує шанс повернути втрачену силу і вирушає в небезпечну подорож, яка може назавжди змінити долю королівства. Разом із братом та несподіваними союзниками з королівської родини їй доведеться кинути виклик безжальному режиму, що готовий на все заради збереження влади.

Головні ролі у фільмі зіграли Ідріс Ельба ("Форсаж: Гоббс і Шоу", "Загін самогубців: Місія навиліт", "Будинок з динаміту", серіали "Лютер", "Перехоплений рейс"), Віола Девіс ("Прислуга", "Вдови", "Загін самогубців: Місія навиліт", серіал "Як уникнути покарання за вбивство"), Реджина Кінг ("Білявка в законі 2", серіали "Теорія великого вибуху", "Американський злочин"), Чиветел Еджіофор ("12 років рабства", "Життя Чака", "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця", "Залаштунки"), Синтія Еріво ("Вдови", "Погані часи у "Ель Роялі", "Wicked: Чародійка"), Тусо Мбеду ("Королева-воїн", "Муфаса: Король лев", серіали "Підземна залізниця", "Завдання"), Дамсон Ідріс ("Пасажир", "За межею", "Формула-1", серіал "Чорне дзеркало"), Лашана Лінч ("Капітан Марвел", "007: Не час помирати", "Королева-воїн", "Боб Марлі: Одне кохання", серіал "День Шакала"), Амандла Стенберг ("Голодні ігри", "Тіло Тіло Тіло", серіал "Аколіт") та інші.

Відео дня

Режисеркою виступила Джина Прінс-Байтвуд ("Стара гвардія", "Королева-воїн").

Основні зйомки фільму відбувалися в лютому-червні 2025 року в Лагосі (столиця Нігерії).

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора , в український прокат фільм вийде 14 січня 2027 року.

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