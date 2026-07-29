Кріс Еванс проти Ані Тейлор-Джой: вийшов трейлер чорної комедії 'Справжній герой'

В український прокат фільм вийде 10 вересня 2026 року.

Вийшов трейлер чорнокомедійного екшн-трилера "Справжній герой" (Sacrifice) із зірковим акторським складом.

За сюжетом стрічки, також відомої на теренах Інтернету аід назвою "Жертвопринесення", озброєні екоактивісти на чолі з "провидицею" Джоан захоплюють гостей елітарного благодійного вечора. І все заради проведення масштабного жертвоприношення, яке, за їхнім віруванням, має врятувати людство. Ця ноша падає на актора екшенів Майка Тайлера та найбагатшого бізнесмена Бена Бракена, яких точно важко уявити рятівниками планети.

Роль справжнього героя, який самовіддано погоджується віддати своє життя заради спасіння світу, виконує Кріс Еванс ("Перший месник", "Ножі наголо", "Сіра людина", "Матеріалісти", "Кодове ім'я "Червоний"). Його герой – актор-невдаха, який попри все прагне завоювати любов аудиторії.

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Аня Тейлор-Джой ("Меню", "Фуріоза: Шалений Макс. Сага", "Ущелина", серіали "Хід королеви", "Лакі"), яка ще нещодавно намагалася врятуватися із кривавої елітної вечері в стрічці "Меню", цього разу сама прагне покарати зарозумілих багатіїв на благодійному вечорі. Вона – терористка-візіонерка, чиї уявлення про світ та жорстка модель керування нагадують про закриту секту.

Батька екоактивістки зіграв Джон Малкович ("Імперія Сонця", "Небезпечні зв'язки", "Бути Джоном Малковичем", "Тінь вампіра", "Підміна"). Роль чванливого мільярдера, який вважає, що гроші вирішують все, майстерно виконав Венсан Кассель ("Доберман", "Багряні ріки", "Чорний лебідь"), а його красуню дружину, яка дуже зацікавлена у молодих чоловіках, грає Сальма Гаєк Піно ("Від заходу до світанку", "Фріда", "Дім Гуччі", "Тілоохоронець дружини кілера").

Одну із епізодичних ролей у фільмі виконала поп-діва Charli XCX. У своєму акаунті на Letterbox співачка написала: "Я прийняла запрошення знятися у цій стрічці від Ромена, бо я схиблена на сатирі та метатекстуальних коментарях, і коли твій друг – візіонер, ти просто маєш допомагати йому. Я обожнюю цей фільм, і було дійсно круто стати його частинкою".

Режисером стрічки став Ромен Гаврас – французький режисер грецького походження, триразовий номінант на премію "Греммі", відомий своїми кліпами для популярних музичних виконавців, серед яких Каньє Вест, Jay-Z, фронтмен Arctic Monkeys Алекс Тернер та багато інших. Сценаристом виступив Вілл Арбері (серіал "Спадкоємці"). Стрічка виходить у світовий прокат за підтримки італійського Дому моди Ґуччі.

Творці фільму зауважують, що він нагадує суміш "Трикутнику смутку", "Меню" та "Не дивіться вгору", проте режисер додає йому більше масштабу та напруги. "Справжній герой" – це яскрава та динамічна стрічка, яка міксує жанри екшену та чорної комедії, порушуючи питання соціальної нерівності, екології, одержимості популярністю та суспільним схваленням.

Світова прем'єра фільму відбулася на Міжнародному кінофстивалі у Торонто ще восени 2025 року.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 5,7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має скромні 37% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його в 48 з 100 балів, що відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки".

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Adastra Cinema, в український прокат фільм вийде 10 вересня 2026 року.

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