Вийшов український трейлер історичного екшену 'Месник' з Ендрю Ґарфілдом (відео)

В український прокат фільм вийде восени цього року.

Вийшов український трейлер епічного історичного екшену "Месник" (The Uprising), назва якого дослівно перекладається як "Повстання".

Стрічка, заснована на реальних подіях Англійського селянського повстання 1381 року, пропонує новий погляд на історію, яку деякі дослідники пов'язують із зародженням легенди про Робіна Гуда.

Події фільму розгортаються в Англії XIV століття, яку спустошила пандемія чуми, відома як Чорна смерть. На тлі голоду, страху й непосильних податків звичайний селянин стає несподіваним лідером народного повстання проти жорстокої влади короля Річарда II. Йому доведеться згуртувати навколо себе армію простих людей, щоб кинути виклик короні.

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Головну роль лідера повстання Вота Тайлера виконав дворазовий номінант на премію "Оскар" та володар "Золотого глобуса" за роль у фільмі "Тік-так, бум!" Ендрю Ґарфілд, більш відомий широкій публіці за роллю Пітер Паркера у фрншихі "Нова Людина-павук". Для актора це одна з наймасштабніших і фізично найскладніших ролей останніх років.

Разом із ним у стрічці зіграли Джеймі Белл ("Біллі Елліот", "Німфоманка", "Рокетмен", серіал "Напівлюдина"), Стівен Діллейн ("Темні часи", серіали "Корона", "Гра престолів"), Том Голландер ("Гордість та упередження", "Пірати Карибського моря: Скриня мерця", серіал "Білий лотос"), Космо Джарвіс ("Бойові дії", серіали "Гострі картузи", "Шьоґун"), Томасін МакКензі ("Кролик Джоджо", "Минулої ночі в Сохо", "Час", "У руках пса"), Джонні Лі Міллер ("На голці", "Хакери", серіал "Елементарно"), Кетрін Вотерстон ("Вроджена вада", "Стів Джобс", "Фантастичні звірі і де їх шукати", "Чужий: Заповіт", "Вавилон") та Вуді Норман ("Павутиння", "Остання подорож "Деметра", "Електричний штат", серіали "Полдарк", "Війна світів").

Режисером і сценаристом "Месника" став Пол Ґрінґрасс – автор "Капітана Філліпса", "Загубленого рейсу" та кількох фільмів франшизи про Джейсона Борна.

Робота над проєктом розпочалася ще у 2022 році. Сам Ґрінґрасс зізнається, що ідея стрічки виникла під час пандемії, коли він шукав сюжет, здатний відгукнутися сучасній аудиторії.

"Мене найбільше зацікавила універсальність цієї історії. Це був один із перших моментів, коли в центрі опинилися не королі, королеви чи можновладці, а звичайні люди – їхні прагнення, мрії та надії", – розповів режисер.

За виробництво стрічки відповідає Blumhouse Productions – одна з найуспішніших жанрових студій сучасного Голлівуду, яка подарувала глядачам "Астрал", "М3ҐАН", "Обсесію" та десятки інших касових хітів. Для студії, яку насамперед асоціюють із культовими горорами, "Месник" став одним із перших масштабних історичних проєктів за останні роки.

Основні зйомки фільму проходили в Німеччині – на студії Penzing Studios, а також у Баварії та Нюрнберзі. Для масштабних батальних сцен творці залучили тисячі статистів.

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Green Light Films, в український прокат фільм вийде восени цього року, однак точна дата релізу стане відома пізніше (але в американський прокат стрічка вийде вже 11 вересня 2026 року).

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